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В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение

07 Марта 2017, 15:25 | Дальний Восток

Капитальный ремонт завершен в урологическом отделении детской краевой клинической больнице №1. Обновленное отделение, рассчитанное на 40 коек, вновь распахнуло свои двери для юных пациентов. Медицинскую помощь здесь оказывают детям от 0 до 18 лет с урологическими заболеваниями, требующими хирургического вмешательства.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, капитальный ремонт отделения выполнен по поручению Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО за счет средств краевого бюджета.

«Ремонт лечебных учреждений ведется в Приморье в рамках планомерной работы по повышению качества и доступности медицинских услуг в соответствии с «Программой развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы. Только для краевой детской клинической больницы на эти цели из регионального бюджета направлено более 17 миллионов рублей», - рассказал глава департамента Андрей КУЗЬМИН.

«Это уже второе отделение, которое открывается после капитального ремонта в нашем учреждении в феврале. В начале месяца запустили отделение новорожденных от 0 до 28 дней с различными патологиями», - сообщила главный врач детской краевой клинической больницы №1 Надежда Горелик.

В новых отделениях есть все для комфортного пребывания и скорейшего выздоровления детей.

Еще одним блоком ремонтных работ остается кровля - работы на ней начнутся с установкой плюсовых температур. Площадь высотных ремонтных работ составит почти четыре тысячи квадратных метров.

Вице­губернатор Павел Серебряков подчеркнул, особое внимание сегодня уделяется обновлению детских медучреждений, поскольку поддержка материнства и детства является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона.

Заместитель главы региона добавил, что почти в двух десятках учреждений здравоохранения Приморья в прошлом году в рамках программы «Доступная среда» оборудованы входы, адаптированы для инвалидов пути движения внутри зданий, установлены поручни.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.

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Теги: доступная медицина 






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