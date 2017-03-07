www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.83 р. 100 JPY: 51.33 р.
EUR: 61.99 р. 10 CNY: 85.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

"Журнал Здоровья" продолжает проект "Доступная медицина"

07 Марта 2017, 15:00 | Дальний Восток

Проект «Доступная медицина», начатый «Журналом Здоровья» в 2015 году при поддержке Департамента информационной политики Приморского края, продолжается. В 2017 году наше издание, которое вот уже несколько лет выпускает АО «Издательская компания «Золотой Рог», вновь стало одним из победителей конкурсного отбора СМИ, осуществляющих производство и распространение социально значимой информации.

В рамках проекта мы знакомим читателей с процессом воплощения в жизнь региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь приморцам, их правах на получение бесплатной медицинской помощи. По традиции страницы журнала предоставлены приморским врачам, которые отвечают на вопросы читателей, делятся передовым опытом работы, дают конкретные советы по сбережению здоровья. Ведь, как всегда, в сфере внимания журнала ­ здоровый образ жизни. Материалы проекта читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.

Автор:
Теги: доступная медицина 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru