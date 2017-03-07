"Журнал Здоровья" продолжает проект "Доступная медицина"

Проект «Доступная медицина», начатый «Журналом Здоровья» в 2015 году при поддержке Департамента информационной политики Приморского края, продолжается. В 2017 году наше издание, которое вот уже несколько лет выпускает АО «Издательская компания «Золотой Рог», вновь стало одним из победителей конкурсного отбора СМИ, осуществляющих производство и распространение социально значимой информации.

В рамках проекта мы знакомим читателей с процессом воплощения в жизнь региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь приморцам, их правах на получение бесплатной медицинской помощи. По традиции страницы журнала предоставлены приморским врачам, которые отвечают на вопросы читателей, делятся передовым опытом работы, дают конкретные советы по сбережению здоровья. Ведь, как всегда, в сфере внимания журнала ­ здоровый образ жизни. Материалы проекта читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.