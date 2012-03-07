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"Журнал здоровья" продолжает акцию «Спасибо, доктор!»
По просьбам читателей мы продолжаем акцию «Спасибо, доктор!», ее особенность в том, что выбирать народных докторов будете вы – благодарные пациенты.
Расскажите о вашем любимом докторе, и мы обязательно скажем ему спасибо на страницах журнала. Все отмеченные вами доктора получат памятные дипломы.
В акции может принять участие любой желающий. Для этого вам нужно отправить письмо в редакцию до 30 июля 2012 года. В письме укажите:
- фамилию, имя, отчество врача, его специализацию и место работы;
- краткий отзыв о докторе, история выздоровления и т. п.;
- фамилию, имя, отчество благодарного пациента и контактную информацию.
Лучшие истории будут опубликованы в «Журнале здоровья», а ваши доктора могут стать консультантами на страницах журнала.
Письмо можно отправить:
почтой по адресу: 690950, Владивосток, пр. «Красного знамени», 10, ОАО ИК «Золотой Рог» с пометкой «Спасибо, доктор!»;
по электронной почте marketing@zrpress.ru, elenavolkova1@yandex.ru.
Вы можете также позвонить в редакцию (423) 245-03-98 и рассказать о вашем любимом докторе по телефону.
Доктор с большой буквы
Спасибо Андрею ЖУЙКОВУ!
Хочу выразить признательность доктору Жуйкову, остеопатологу Приморского краевого противотуберкулёзного диспансера. В 55 лет меня ожидала инвалидная коляска, но благодаря Андрею Ивановичу я снова встала на ноги. Теперь я могу нормально ходить, жить полноценной жизнью и не зависеть от других – это такое счастье!
Каждое утро Андрей Иванович входит в палату с серьёзным взглядом, но где-то в глубине глаз всегда, для каждого пациента, таятся доброта и улыбка, и в моём сердце укрепляется надежда, что всё будет хорошо. Этот человек лечит не только болезнь, но исцеляет душу. Хочу низко поклониться Андрею Ивановичу за самоотдачу, преданность своему делу, неравнодушие к судьбам пациентов, пожелать ему здоровья, счастья и успехов во всём!
РЫЖИКОВА Галина Петровна, г. Лесозаводск
Выражаю душевную благодарность Андрею Ивановичу Жуйкову за его профессионализм, доброжелательность, порядочность, за умение поддержать пациента в трудную минуту. Это Доктор с большой буквы.
В июне 2011 года с сильной болью, в горе и отчаянии, потеряв веру и надежду на выздоровление, я поступила в диспансер к Андрею Ивановичу. Как страшно было думать, что я могу сесть в инвалидную коляску. Но своим профессионализмом, вниманием, выдержкой, строгой любовью он постепенно, шаг за шагом, поставил меня на ноги. Что такое снова учиться ходить в 56 лет? Это большой труд не только для пациента, но и для врача. Благодаря Андрею Ивановичу я поверила в свои силы, в то, что у меня есть будущее, что жизнь продолжается. Спасибо Андрею Ивановичу от меня и моих родных за то, что он вернул меня к жизни! Это необыкновенный доктор!
С любовью и уважением, ВОРОТЫНЦЕВА Валентина Николаевна, пос. Кавалерово.
Правильный диагноз – здоровый нос
Спасибо Ларисе БАТИНОЙ!
Огромное спасибо врачу высшей категории Ларисе Сергеевне Батиной, которая работает в ЛОР-отделении Краевой детской клинической больницы № 1.
Практически каждую весну и осень я сталкиваюсь с насморком и заложенностью носа, мне неоднократно ставили диагноз «гайморит», выписывали антибиотики и два раза прокалывали гайморовы пазухи, причём, напрасно, поскольку диагноз был неверным: выяснялось, что гнойного гайморита нет – только отёк слизистой. Лариса Сергеевна поставила мне правильный диагноз «аллергический ринит», а отёк слизистой удалось снять регулярным промыванием носа в сочетании с приёмом антигистаминных препаратов. Теперь при первых признаках насморка бегу к любимому доктору.
Лариса Сергеевна, Вам – душевная благодарность!
Елена МАТВЕЕВА
Самое важное – забота и внимание
Спасибо Елене САЛКОВОЙ, Елене КУГАЕВСКОЙ и Галине ЮДИНОЙ!
Хочу поблагодарить врача-офтальмолога Приморской краевой клинической больницы № 2 Салкову Елену Александровну, которая сделала мне операцию по удалению катаракты.
Мне 86 лет, участник Великой Отечественной Войны, инвалид второй группы. Целый год я не видел правым глазом, и в сентябре 2011 года меня направили на операцию в Краевой центр микрохирургии глаза ККБ №2. Здесь чистота, порядок, всем пациентам, прибывающим на операцию, уделяется внимание, за что персоналу большое спасибо. После операции я стал видеть хорошо, чётко. «Даже не знаю, как Вас благодарить», - сказал я Елене Александровне, а она ответила: «Для меня главный подарок – то, что вы стали видеть».
После этого я проходил лечение в Приморском краевом госпитале для ветеранов войн, где моим лечащим врачом была Кугаевская Елена Витальевна, заведующая первым терапевтическим отделением. В палату к нам, старикам, она всегда входит с улыбкой, как к любимому на свидание, и мы её встречаем с радостью. Внимание и забота – вот что для нас, дедушек и бабушек, самое важное. Мне не раз приходилось слышать от ветеранов такие истории: придёт Елена Витальевна, посидит рядом, поговорит с пациентом, и ему становится лучше безо всяких таблеток, даже сердце перестаёт болеть.
Также хочу сказать спасибо опытному врачу Галине Васильевне Юдиной, которая работает в Седанкинском доме-интернате для ветеранов.
Василий Лаврентьевич БОДУНОВ
Настоящая скорая помощь
Спасибо Татьяне ТАРАСЕНКО!
Хочу сказать спасибо реанимационной бригаде скорой помощи под руководством Татьяны Леонидовны Тарасенко, которая в сложных условиях вернула меня к жизни.
1 декабря прошлого года у меня случился тяжёлый приступ бронхиальной астмы, я буквально задыхалась. Вызвали скорую, и она приехала быстро - уже через 15 минут, хотя живём мы в одном из отдалённых районов Владивостока (ул. Надибаидзе). Подключить электрические приборы было невозможно, но бригада сработала на совесть, и вскоре я почувствовала себя гораздо лучше. Спасибо всем членам реанимационной бригады от нашей семьи!
С пожеланиями здоровья и всех благ КАРМАЗИНА Нина Анатольевна.
В больнице как на курорте
Спасибо Анне РОСИНСКОЙ, Ирине ЧЕНЦОВОЙ и Дмитрию НОВИКОВУ!
Хочу выразить искреннюю признательность и сказать огромное спасибо медицинским работникам неврологического отделения Краевой клинической больницы №1.
Около четырех лет я ходила по врачам – беспокоили межреберные боли, врачи назначали различные лекарства, но легче от этого не становилось. Затем я попала на консультацию к неврологу Анне Владимировне Росинской, которая сумела поставить правильный диагноз и направила меня в неврологическое отделение краевой больницы №1. Здесь мне назначили соответствующее лечение, в результате которого у меня прекратились межреберные боли, а состояние здоровья улучшилось.
В отделении работают отличные специалисты, в частности Ирина Валерьевна Ченцова - молодой, но, тем не менее, опытный врач. Некоторые пациенты при поступлении в отделение с трудом передвигались на ногах, но уже через 10-14 дней почувствовали такое улучшение, как будто три недели лечились на курорте.
Хочу также отметить доброжелательное отношение к больным всего персонала отделения – от лечащих врачей до санитарок. В отделении чисто, в палатах телевизоры, отличное питание, предоставляется возможность прогуляться на свежем воздухе. Считаю, что в этом огромная заслуга заведующего отделением Дмитрия Вениаминовича Новикова – добрейшей души человека.
Марина Константиновна ЕМЕЛЬЯНОВА
Присоединяйтесь к нашей акции "Спасибо, доктор!"
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