Обнаружить ВИЧ поможет смартфон

Новый метод диагностики опаснейшего заболевания разработан группой южноафриканских и южнокорейских ученых.

Исследователи создали специальную насадку, которая надевается на объектив камеры коммуникатора, а также разработали специальное программное обеспечение. В насадку вставляется пластина с образцом крови пациента, микроскоп увеличивает изображение, камера делает снимок.

Специальное программное обеспечение распознает компоненты крови и «подсчитывает» количество CD4 клеток или Т-лимфоцитов. Значительное снижение числа этих клеток может достоверно свидетельствовать об активности вируса иммунодефицита в организме человека.

Данный метод диагностики позволяет обследовать на ВИЧ несколько десятков человек в день, а цена насадки с микроскопом будет вполне доступной. Изобретатели дали своему детищу название Smartscope, что в переводе означает «умный микроскоп».

«Журнал здоровья».

Фото medportal.ru.