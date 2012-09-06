На пачках сигарет появятся шокирующие картинки

4 сентября, ZRPRESS. Новый закон о курении излишне мягкий, считает главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В эфире "Эха Москвы" он отметил, что нужны более жесткие меры. По его словам, в России курить начинают уже с 10-ти лет.

Меры, ограничивающие потребление табачных изделий, предполагается вводить поэтапно: ряд мер вступит в силу с момента принятия законопроекта, остальные будут введены с 1 июля 2014 года и с 1 января 2016 года.

Напомним, в мае в Минюсте России был зарегистрирован приказ «Об утверждении предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых рисунками». Документом утверждаются графические изображения о вреде курения, которые будут размещаться на упаковках сигарет. Изготовителю и импортеру дается один год для внесения изменений на пачку.

«По данным исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака» (GATS), Россия занимает первое место в мире по уровню распространенности потребления табака. Всего курят 43,9 млн россиян, что составляет 39,1% от общего количества населения. Среднестатистический россиян выкуривает 17 сигарет в день, 18 приходится на мужчин, 13 приходится на женщин. Ежегодно около 400 тыс. россиян умирают от болезней, которые вызваны курением», - сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, международный опыт показывает, что появление на пачках сигарет шокирующих картинок ощутимо повлияло на изменение восприятия курения самими курильщиками: 78% из них одобрили появление таких предупреждений, 67% захотели бросить курить и более 50% изменили свое мнение о последствиях курения для здоровья.

В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Согласно положениям Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака на каждой пачке и упаковке табачных изделий должны содержаться «предупреждения о вреде для здоровья, описывающие пагубные последствия использования табака». Согласно документу страны, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны осуществить эту норму в течение 3 лет. С июля 2010 года требования к предупреждениям о вреде курения на упаковках табачных изделий определяются Техническим регламентом на табачную продукцию, согласно которому Минздравсоцразвития России может один раз в год (не чаще) менять эти надписи, а также устанавливать новые предупредительные надписи.

Впервые предусмотрено введение запрета стимулирования продажи табачных изделий и спонсорства (не допускается распространение табака и табачных изделий среди населения бесплатно, применение скидок к цене табачных изделий любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов, спонсорство табачными компаниями, в том числе любой вклад в организацию и проведение табачными компаниями любых акций и мероприятий в сфере образования, физкультуры и спорта, здравоохранения и культуры).

Вводится норма, согласно которой продавец табачных изделий при наличии сомнений в достижении потребителем 18 лет обязан потребовать документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о его возрасте. Кроме того, впервые вводится норма запрещающая несовершеннолетним лицам осуществлять продажу табачных изделий

В целях снижения доступности табачных изделий впервые устанавливаются ограничения оптовой и розничной торговли табачными изделиями. Меняются правила розничной продажи сигарет – ужесточаются требования к площадям торговых точек, которые торгуют табачной продукцией, их продажа будет осуществляться без выкладки, а покупатель сможет выбирать товар по специальному прейскуранту. При этом такие меры с успехом осуществляются во многих странах, таких как Канада, Ирландия, Исландия, Норвегия, Финляндия, а с 2012 года также в Австралии и Великобритании.

Для предотвращения воздействия табачного дыма на здоровье человека предлагается поэтапно запретить курение на рабочих местах, организованных в закрытых помещениях, и в большинстве общественных мест. Внутри и на территориях учебных, медицинских, спортивных и культурно-образовательных учреждений, в общих помещениях жилых домов, в закрытых помещениях ресторанно-гостиничного бизнеса, на пассажирском транспорте, в т.ч. дальнего следования, зонах обслуживания пассажиров, у входов в вокзалы, порты, станции метрополитена и аэропорты на расстоянии 10 м от входа; в помещениях, предназначенных для оказания бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и рынков, на территориях детских площадок и пляжей.

При этом переходный период на основании решения собственника допускается курение табака в специально оснащенных местах на открытых территориях и в специально выделенных изолированных помещениях, предназначенных для оказания медицинских услуг в стационарных условиях, на поездах дальнего следования, на судах дальнего плавания, в гостиницах, местах проживания туристов, кафе, ресторанах, предприятиях торговли, сообщает пресс-служба министерства.

«Золотой Рог».