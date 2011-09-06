15% «очкариков» меняют очки каждый год

По усредненной статистике, десять лет назад средний россиянин (который нуждается в ношении очков) менял очки для коррекции зрения один раз в четыре года. Сегодня согласно результатам нового исследования агентства РБК.research «Российский рынок очковой оптики: ритейл» ситуация значительно улучшилась, и только 40% потребителей производят замену очков в 4-5 лет и реже.

Примерно столько же (42%) потребителей покупают очки 1 раз в 2-3 года. 15% от опрошенных замену производят каждый год. При этом средняя сумма единовременной покупки очков в салонах оптики составляет 3 672 руб.

На протяжении последних 10 лет основным направлением, по которому двигалась розничная торговля очковой оптикой, был постепенный переход от рынков и ярмарок к цивилизованным формам торговли и активное построение розничных сетей. Сегодня в салоны оптики приходят за покупкой более 50% российских потребителей. В брендовых специализированных магазинах оптики в Москве предпочитают делать покупки 24% от опрошенных, в Санкт-Петербурге - 17%, в городах-миллионниках - 16%, в других городах - 12%, пишет «РБК.Исследования рынков».