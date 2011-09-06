Триллион рублей на здравоохранение

Только из федерального бюджета и Фонда ОМС на здравоохранение России дополнительно направляется около 1 трлн руб. Об этом сообщил на прошедшем на днях совещании «О модернизации здравоохранения» в Смоленске глава Правительства Владимир ПУТИН, пишет РИА PrimaMedia.

В том числе на региональные программы модернизации направляется 460 млрд руб. И ещё почти 490 млрд руб. выделяется в рамках нацпроекта «Здоровье».

«В Приморье программа модернизации затронула практически все учреждения здравоохранения, - отмечает директор страховой медицинской компании «Альфа-Гарант». – В больницах и поликлиниках идут ремонты, учреждения оснащаются современной техникой. Задача всех этих преобразований - привести учреждения в соответствие с требованиями федеральных стандартов, по которым все ЛПУ Приморья будут работать уже в скором времени».

Напомним, федеральные стандарты предусматривают высокое качество медицинской помощи в рамках системы ОМС. При этом оплата труда медицинских работников будет напрямую зависеть от выполнения этих стандартов. Как сообщалось ранее, приморские медучреждения все реже нарушают права граждан, застрахованных по ОМС.