Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозаннского университета (Швейцария) и Дальневосточного отделения Российской академии наук выяснили, что некоторые типы раковых заболеваний с высокой вероятностью можно вылечить с помощью соединений из грибов.

Для исследования ученые выбрали четыре вида грибов, которые широко используются в азиатской и дальневосточной народной медицине: Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor. Все они обладают мощными антиканцерогенными свойствами. Ученые не исключают, что существуют и другие виды грибов, которые содержат химические соединения, способные побеждать рак.

Лечебный эффект достигается за счет разнообразных биоактивных химических соединений: полифенолов, полисахаридов, глюканов, терпеноидов, стероидов, цереброзидов и белков. Вещества способны не только оказывать специфическое воздействие на клетки рака, но и многократно усиливать эффект химиотерапии.

Как отмечают в ДВФУ, содержащиеся в грибах натуральные химические соединения могут стать основой для низкотоксичных лекарств направленного действия, безопасных для здоровых клеток организма, с минимумом побочных эффектов. По мнению ученых, потенциальными мишенями для дальневосточных грибов могут стать саркома, лейкемия, рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак печени, карцинома толстой кишки и другие.

В последнее время интерес к фунготерапии (лечению грибами) растет, однако около 90% видов грибов никогда не изучались на предмет их противомикробной и противоопухолевой активности. Как отмечает один из авторов исследования Александр Каганский, значительная часть исследований грибов, связанных с их потенциалом в антираковой терапии, проводилась только в отношении токсичности грибов для раковых клеток, способности останавливать их рост и развитие. Нюанс в том, что эти свойства грибов одинаково вредны и для здоровых клеток организма.

Ученые ДВФУ отмечают: первые поколения природных лекарственных соединений, полученных из экстрактов грибов, применялись в лечении вне зависимости от видов рака. Такая общая терапия провоцировала повреждение не только опухолевых, но и здоровых клеток организма, сопровождалась множеством побочных эффектов, вплоть до смерти пациента от передозировки. Более современные подходы к терапии основаны на целевом лечении раковых клеток с минимальными последствиями или полностью безвредным эффектом. В этих целях исследуются не только терапевтические свойства грибных химических соединений, но и механизмы действия этих веществ на отдельные клетки рака.

Газета "Золотой Рог", Владивосток