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Ученые заявляют: Стремление быть счастливым наносит вред психике человека и сокращает жизнь
К неожиданным выводам пришли исследователи из Йельского университета в США, из американского Университета Денвера и из Еврейского университета в Иерусалиме. Ученые выяснили, что само счастье или стремление к нему может привести к негативным изменениям в психике и даже к сокращению срока жизни.
Ученые провели целый ряд исследований, которые подтвердили, что счастье - скорее негативный фактор для человека. Например, они выяснили, что люди, которых в детстве характеризовали как радостных и беззаботных, живут в среднем меньше, чем их более угрюмые товарищи.
Так, ученые опирались на данные, полученные о людях, чье детство складывалось в 1920-х годах. Было установлено, что те, в ком учителя отмечали задор и веселость, прожили более короткую жизнь по сравнению с учениками с грустинкой. Исследователи уверены, что переполненность ощущением счастья - это проблема. Высокая степень этого чувства делает людей одурманенными - они становятся более беспечными и склонными к риску. Счастье их в буквальном смысле опьяняет. А за риском, как известно, следуют и неприятности, которые могут повлиять на продолжительность жизни человека.
Обрушиваются ученые и на литературу, которую люди приобретают, чтобы узнать, как добиться счастья. Читатели набираются информации и начинают погоню за счастьем, в которой, скорее всего, раз за разом будут терпеть неудачу, отчего станут себя чувствовать еще хуже, чем до прочтения этих «наставнических» книг.
Другая проблема в том, что ощущение
счастья попросту неуместно в нашем мире.
Скажем, у ваших друзей беда, и вы же не будете при них светиться от счастья. Его придется подавлять. Это означает, что счастливое состояние способно принести серьезный дискомфорт.
Вдобавок под счастьем порой подразумевается умение быстро забывать негативные эмоции. А что такое эти эмоции? Это отрицательный опыт. Если его забыть, то человек опять наступит на те же грабли, что способно привести к трагическим последствиям.
Интересно, что исследователи уверены: если человек счастлив, то его умение творчески мыслить уменьшается. В связи со всем этим ученые советуют:
прекратите волноваться о том,
что вы должны быть счастливы,
это вам и принесет в конечном
счете настоящее счастье.
С рекомендацией согласна и профессор факультета психологии МГУ Ольга Мельникова, которая изучила много научных исследований, посвященных этому вопросу, проведенных как у нас в стране, так и на Западе, пишет Newsland.ru
«Почему люди более творческие, как правило, менее счастливые? - поясняет она. - Они принимают во внимание гораздо больше обстоятельств. А несложное, одномерное восприятие счастья, вероятно, не предполагает какого-то творчества, воображения. Человек не должен ставить в своих стремлениях во главу угла понятие «счастья», а должен стремиться к саморазвитию, к максимальному использованию своего потенциала».
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