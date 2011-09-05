Онищенко: Турки пусть ищут себе других клиентов

Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора прокомментировал участившиеся случаи массовых отравлений российских туристов в турецких отелях.

«Россиянам пора преодолеть самоуничижительное отношение к себе, когда за свои же деньги они терпят всякого рода унижения, проявляющиеся в такого рода массовых отравлениях. Пора отказаться от услуг туристических агентств и перейти на обслуживание в нашей стране, на наших курортах. Турки пусть ищут себе других клиентов», - сказал главный по чистоте.