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Кальяны опасны не менее сигарет

05 Июня 2011, 18:42 | Дальний Восток

Кальяны опасны для здоровья не менее сигарет, пишет The New York Times. По словам авторов проведенных исследований, представление о том, что вода отфильтровывает все вредные химикаты табачного дыма, - миф, как и представление о том, что кальяны курят редко, поэтому курильщики вдыхают гораздо меньше дыма, чем те, кто курит сигареты.

Многих сбивает с толку сладкий ароматный дым кальяна, наводящий на мысль, что он менее вреден, чем горький и едкий сигаретный дым. Однако из-за того, что курение кальяна обычно продолжается около часа, а курильщики делают глубокие затяжки, вдыхаемый дым может быть равносилен дыму 100 и даже более сигарет, считают авторы исследования, проведенного в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения.

В ходе исследования также выяснилось, что вода в кальяне отфильтровывает менее 5% никотина. Кроме того, в дыме кальяна содержатся смолы, тяжелые металлы и другие канцерогенные химикаты. Дополнительная опасность состоит в том, что табак в кальяне согревается углем, что создает критически высокое содержание угарного газа даже для тех, кто просто проводит время в кальян-барах, не куря при этом, утверждают авторы недавнего исследования из Университета Флориды. Неслучайно сразу несколько исследований указывают на то, что курение кальяна вызывает те же заболевания, что и сигареты, в частности, рак легких, полости рта и мочевого пузыря, а также закупорку артерий, болезни сердца и нарушение течения беременности. Более того, ввиду того, что кальян, как правило, курят в компании, передавая трубку от одного курильщика к другому, повышается опасность распространения туберкулеза, герпеса и других инфекций.

В свете этих открытий законодатели сразу нескольких американских штатов начали разрабатывать законы, запрещающие или ограничивающие курение кальяна в закрытых помещениях, а также направленные на сокращение числа кальян-баров, до сих пор не подвергавшихся регулированию, сообщает газета. Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
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