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«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»
Действительно, молоко и молочные продукты, это важный источник ценных питательных веществ – белков, незаменимых аминокислот, полезных жиров, углеводов и биологически активных веществ. Недаром человек с рождения вскармливается молоком матери. Однако что же первым приходит нам в голову при упоминании слова «молоко»? Конечно, коровье молоко – как продукт наиболее широко распространенный и популярный.
Но ведь корова – не единственное млекопитающее, чье молоко человек веками употребляет в пищу. Видов молока существует много: козье, ослиное, верблюжье, кобылье и некоторые другие.
Все виды молока имеют различный состав и свойства, достоинства и недостатки по своей пищевой ценности для человека.
К сожалению, многолетние наблюдения и научные исследования убедительно доказали, что так любимое нами коровье молоко – высокоаллергенный продукт питания.
Мы с вами знаем – аллергия на сегодняшний день является широко распространенным заболеванием, и заболеваемость ею продолжает расти.
У детей раннего возраста аллергия может возникнуть, когда иммунная система уже достаточно сформирована – в возрасте около 3 месяцев.
Самые первые проявления пищевой аллергии у маленького ребенка: кожный зуд, покраснение и шелушение кожи, высыпания на щечках, ручках, ножках и на теле, беспокойство в животике и различные расстройства пищеварения. Все эти явления чаще всего являются симптомами аллергии на коровье молоко.
Каким образом у малыша, находящегося полностью на грудном вскармливании, возникает аллергия на коровье молоко?
Малыш, получая грудное молоко матери, вместе с ним получает то, что употребляет в пищу мама.
А любая кормящая мама знает: чтобы молока малышу хватало и оно было качественным, нужно хорошо питаться самой и употреблять много молочных продуктов. И, желая своему малышу самого лучшего, она пьет коровье молоко и употребляет продукты на его основе в большом количестве.
Да еще во время беременности она употребляла молочные продукты, чтобы кальция хватало и ей, и растущему малышу.
Если ребенок полностью здоров, и в семье нет родственников-аллергиков, то аллергия у малыша в этом случае, скорее всего, не возникнет, и мама делает все правильно.
Но вот если риск заболеть аллергией у малыша повышен (если кто-то в семье страдает аллергией, если беременность матери протекала с осложнениями, если в роддоме его кормили искусственной смесью), то коровье молоко из рациона беременной, а потом и кормящей мамы необходимо полностью исключить.
А если мама по каким-то причинам не имеет возможности кормить малыша грудью, то ребенку с повышенным риском возникновения аллергии противопоказаны заменители грудного молока на основе цельного коровьего молока.
Однако молоко в питании мам и малышей – продукт первой необходимости.
Какое же молоко пить детям, чтобы быть здоровым?
Другой вид молока, который традиционно использовался в питании и с древности известен как молоко, наиболее подходящее для вскармливания грудных детей, – козье молоко. Ведь козье молоко по составу близко к женскому молоку.
В козьем молоке практически отсутствует главный аллерген коровьего молока альфа-s1-казеин. А поскольку сгусток козьего молока в желудке переваривается в 5 раз быстрее сгустка коровьего молока, другие белки быстро и полностью расщепляются и теряют аллергенные свойства.
Капельки жира козьего молока более мелкие и отличаются более высоким содержанием незаменимых жирных кислот от жира коровьего молока. Некоторые жировые и биологические компоненты оказывают целебное действие на слизистую оболочку кишечника и снижают активность аллергических реакций.
Козье молоко - диетический продукт, обладающий многими полезными свойствами. Однако в козьем молоке содержится мало железа, некоторых витаминов и много минералов. За козами необходим тщательный ветеринарный контроль. Поэтому взрослым людям лучше употреблять адаптированные продукты на основе козьего молока, а для вскармливания детей использовать только адаптированные молочные смеси, соответственно возрасту ребенка.
Такими являются детские смеси формул НЭННИ и НЭННИ Золотая Козочка на основе новозеландского козьего молока и обогащенное быстрорастворимое козье молоко Амалтея для будущих и кормящих мам, для детей старше трех лет и для всех членов семьи.
В линейке детских смесей НЭННИ на основе козьего молока есть смеси с пребиотиками, для детей, склонных к запорам.
Смеси НЭННИ и Амалтея прекрасно подходят для приготовления молочных блюд, творога, простокваши, обладают приятным сливочным вкусом и запахом.
Таким образом, адаптированные продукты на основе козьего молока могут служить полноценной заменой на все случаи жизни коровьему молоку и продуктам на его основе. Пейте козье молоко – будете здоровы!
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