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ФСС заявил, что работодатели слишком пристрастно относятся к заполнению больничных
Работодатели часто берут на себя несвойственные функции проверки правильности заполнения больничного листа и необоснованно заставляют своих сотрудников заново обращаться в медицинское учреждение. Об этом 2 ноября на пресс-конференция «Новый листок нетрудоспособности: проблемы и перспективы» заявил председатель Фонда социального страхования РФ Сергей Афанасьев, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Руководитель Фонда социального страхования обвинил работодателей в излишней перестраховке. По его словам, очень часто те берут на себя несвойственные функции - на свое усмотрение определяют правильность заполнения листа нетрудоспособности медицинской организацией. Если работодателя что-то не устраивает, он заставляет работника снова обращаться в больницу за новым листом. Между тем таких полномочий у работодателя нет, а в случае возникновения сомнений ему следует обратиться в региональное отделение Фонда, заявил Афанасьев.
ФСС разослал в региональные отделения разъяснения по единообразной практике заполнения листка нетрудоспособности, сообщил руководитель фонда. В частности, разъяснено, что сгибание документа вдвое или большее количество раз не может быть основанием для его переоформления. Листок не становится недействительным при попадании печати медучреждения за границы отведенного поля, а также когда буквы заходят на поля или соприкасаются с границами.
«Вот как врач заполнил бланк - так и нормально, - заверил Афанасьев. - Данные читаются - надо принимать. Можно написать на полях, все равно пока обработка ведется ручным способом».
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