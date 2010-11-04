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Во Владивостоке появится еще один томограф
36 лечебных учреждений Приморья в этом году получают новое медицинское оборудование. На эти цели предусмотрено 198 млн руб. по линии резервов финансирования предупредительных мероприятий.
Более 10 единиц новейшего оборудования предусмотрено для городской клинической больницы №2 Владивостока. Уже установлены мобильный рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ экспертного класса, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат ИВЛ, анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови. Одним из крупнейших получателей оборудования в этом году стала городская клиническая больница №1 Владивостока. В конце года она получит компьютерный томограф (32 среза) и универсальную цифровую ультразвуковую систему экспертного класса.
Поступает оборудование в адрес районных медицинских учреждений. Районная больница пос. Кировский получила радиоволновой хирургический аппарат, а врачи детской больницы Партизанска будут выхаживать недоношенных младенцев в закрытом инкубаторе для длительного выхаживания новорожденных.
Оборудование, которое приобретается на средства РФПМ, предназначено, прежде всего, для бесплатного лечения. По словам исполнительного директора ТФОМС ПК Виталия СОЛОДОВНИКОВА, важно чтобы все закупленное работало. Поэтому при заявке на оборудование от руководителей ЛПУ требуются подготовка помещений под новые аппараты, обучение персонала.
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