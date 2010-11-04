Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Больница вместо вытрезвителя?
Минздравсоцразвития внесло изменения в порядок оказания скорой медпомощи. С 1 октября при лечебных учреждениях, насчитывающих более 400 коек и принимающих более 50 пациентов в сутки, должны быть созданы отделения экстренной медицинской помощи. По мнению Минздрава это повысит скорость и качество оказания неотложной медпомощи населению и при этом нововведения не потребуют дополнительных финансовых затрат, так как речь идет не о создании новой структуры, а о реорганизации уже имеющейся.
Отделения экстренной помощи создаются для того, чтобы сократить для пациента время ожидания в приемном отделении, которое может доходить до нескольких часов. Если сейчас врач скорой помощи отвечает лишь за транспортировку пациента до больницы, а там передает его другому доктору, то работник экстренного отделения будет оказывать помощь пострадавшему на всех этапах - от выезда на дом, до обследования при госпитализации.
Но СМИ сделал акцент на дополнениях в порядок оказания неотложной медицинской помощи пьяным гражданам, которых теперь будут доставлять не в вытрезвитель, а в больницу. А потому, мол, больницы вскоре будут под завязку забиты асоциальными личностями. С чего бы это вдруг? «Скорая помощь» занималась доставкой пьяных пациентов в больницу и прежде, тем более во Владивостоке нет ни одного вытрезвителя. И бомжей, кстати, тоже, если на «03» поступал соответствующий вызов.
- Экстренная медицинская помощь оказывается всем гражданам независимо от их социального статуса, - пояснила нам Светлана ГАЛАКТИОНОВА, зам. главного врача МУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Владивостока». Именно в эту больницу, называемую в народе «тысячекоечной», доставляет неотложных больных владивостокская «скорая». - Ничего нового в данном приказе Минздравсоцразвития для нас нет. Лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к нам доставляли и раньше. Ну и что с того, что от человека пахнет спиртным? А если у него черепно-мозговая травма или плохо с сердцем? Да и алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение тоже чревато летальным исходом. Поэтому ничего удивительного нет в том, чтобы помощь таким пациентам оказывалось в лечебном учреждении.
По словам Светланы Галактионовой, на больничную койку попадают и бомжи. И им тоже оказывается необходимая медицинская помощь. Но прежде, чем положить их в общую палату, им делают санитарную обработку и диагностику. Помимо лечебных учреждений, имеющих отделения (или палаты) неотложной наркологической помощи, токсикологические отделения или отделения экстренной медицинской помощи, пациент в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в связи с чем утративший способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, может быть доставлен в наркологические диспансеры. Как сообщил нам Игорь МИХАЙЛОВ, зам. главного врача Приморского краевого наркологического диспансера, подобных отделений или палат в составе краевого наркодиспансера нет.
Таким образом, экстренная медицинская помощь лицамв состоянии алкогольного опьянения по-прежнему будет оказываться в лечебных учреждениях, во всяком случае во Владивостоке, где нет медвытрезвителя.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний