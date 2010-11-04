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Больница вместо вытрезвителя?

04 Ноября 2010, 07:35 | Дальний Восток

Минздравсоцразвития внесло изменения в порядок оказания скорой медпомощи. С 1 октября при лечебных учреждениях, насчитывающих более 400 коек и принимающих более 50 пациентов в сутки, должны быть созданы отделения экстренной медицинской помощи. По мнению Минздрава это повысит скорость и качество оказания неотложной медпомощи населению и при этом нововведения не потребуют дополнительных финансовых затрат, так как речь идет не о создании новой структуры, а о реорганизации уже имеющейся.

Отделения экстренной помощи создаются для того, чтобы сократить для пациента время ожидания в приемном отделении, которое может доходить до нескольких часов. Если сейчас врач скорой помощи отвечает лишь за транспортировку пациента до больницы, а там передает его другому доктору, то работник экстренного отделения будет оказывать помощь пострадавшему на всех этапах - от выезда на дом, до обследования при госпитализации.

Но СМИ сделал акцент на дополнениях в порядок оказания неотложной медицинской помощи пьяным гражданам, которых теперь будут доставлять не в вытрезвитель, а в больницу. А потому, мол, больницы вскоре будут под завязку забиты асоциальными личностями. С чего бы это вдруг? «Скорая помощь» занималась доставкой пьяных пациентов в больницу и прежде, тем более во Владивостоке нет ни одного вытрезвителя. И бомжей, кстати, тоже, если на «03» поступал соответствующий вызов.

- Экстренная медицинская помощь оказывается всем гражданам независимо от их социального статуса, - пояснила нам Светлана ГАЛАКТИОНОВА, зам. главного врача МУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Владивостока». Именно в эту больницу, называемую в народе «тысячекоечной», доставляет неотложных больных владивостокская «скорая». - Ничего нового в данном приказе Минздравсоцразвития для нас нет. Лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к нам доставляли и раньше. Ну и что с того, что от человека пахнет спиртным? А если у него черепно-мозговая травма или плохо с сердцем? Да и алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение тоже чревато летальным исходом. Поэтому ничего удивительного нет в том, чтобы помощь таким пациентам оказывалось в лечебном учреждении.

По словам Светланы Галактионовой, на больничную койку попадают и бомжи. И им тоже оказывается необходимая медицинская помощь. Но прежде, чем положить их в общую палату, им делают санитарную обработку и диагностику. Помимо лечебных учреждений, имеющих отделения (или палаты) неотложной наркологической помощи, токсикологические отделения или отделения экстренной медицинской помощи, пациент в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в связи с чем утративший способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, может быть доставлен в наркологические диспансеры. Как сообщил нам Игорь МИХАЙЛОВ, зам. главного врача Приморского краевого наркологического диспансера, подобных отделений или палат в составе краевого наркодиспансера нет.

Таким образом, экстренная медицинская помощь лицамв состоянии алкогольного опьянения по-прежнему будет оказываться в лечебных учреждениях, во всяком случае во Владивостоке, где нет медвытрезвителя.

Автор: Ирина Светланская
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