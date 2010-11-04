На Русском построят медицинский центр

На острове Русский во Владивостоке предполагается строительство медицинского лечебно-научного центра, который, скорее всего, будет работать в структуре Дальневосточного федерального университета.

Как сказал источник «ЗР», эта идея активно рассматривается в Правительстве РФ. Наш источник даже ссылается на слова первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА о том, что медицинский центр должен стать лидером в России по применению новейших подходов и достижений в области комплексной диагностики, лечения и восстановления здоровья.

То, что в студенческом городке должно быть лечебно-профилактическое учреждение с диагностической базой и профилакторием санаторного типа, сомнений не вызывает. Но если это лечебное учреждение будет еще и научным, то логично предположить наличие в составе ДВФУ медицинского вуза. Но, по словам проректора Владивостокского государственного медицинского университета Елены КРУКОВИЧ, никакой информации о вхождении в состав ДВФУ медвуза озвучено не было, переезжать на Русский ВГМУ не планирует.

Непонятно, в чьем ведении - Минобразования или Минздрава - будет находиться строящийся медцентр. Если в ведении Минздрава, а значит, краевого департамента здравоохранения, то учреждение будет оказывать медпомощь не только студентам, но и населению. Не исключено, что в этом случае на Русский будет перебазирована краевая больница №1. В медицинском сообществе давно муссируются слухи, что власти «положили глаз» на лакомый кусок земли в самом центре города.

Как сообщалось ранее, пятый учебный корпус строящегося вуза будет отдан под центр фундаментальной медицины, физической культуры и спорта. Еще ранее было принято решение не строить медицинский центр на ул. Выселковой, а «привязать» его к ДВФУ.