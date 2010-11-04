Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Русском построят медицинский центр
На острове Русский во Владивостоке предполагается строительство медицинского лечебно-научного центра, который, скорее всего, будет работать в структуре Дальневосточного федерального университета.
Как сказал источник «ЗР», эта идея активно рассматривается в Правительстве РФ. Наш источник даже ссылается на слова первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА о том, что медицинский центр должен стать лидером в России по применению новейших подходов и достижений в области комплексной диагностики, лечения и восстановления здоровья.
То, что в студенческом городке должно быть лечебно-профилактическое учреждение с диагностической базой и профилакторием санаторного типа, сомнений не вызывает. Но если это лечебное учреждение будет еще и научным, то логично предположить наличие в составе ДВФУ медицинского вуза. Но, по словам проректора Владивостокского государственного медицинского университета Елены КРУКОВИЧ, никакой информации о вхождении в состав ДВФУ медвуза озвучено не было, переезжать на Русский ВГМУ не планирует.
Непонятно, в чьем ведении - Минобразования или Минздрава - будет находиться строящийся медцентр. Если в ведении Минздрава, а значит, краевого департамента здравоохранения, то учреждение будет оказывать медпомощь не только студентам, но и населению. Не исключено, что в этом случае на Русский будет перебазирована краевая больница №1. В медицинском сообществе давно муссируются слухи, что власти «положили глаз» на лакомый кусок земли в самом центре города.
Как сообщалось ранее, пятый учебный корпус строящегося вуза будет отдан под центр фундаментальной медицины, физической культуры и спорта. Еще ранее было принято решение не строить медицинский центр на ул. Выселковой, а «привязать» его к ДВФУ.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники