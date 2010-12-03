Здоровье в тестовом режиме

Проведение дополнительной диспансеризации с каждым годом вызывает массу трудностей, основная из которых - сопротивление работодателей и инертность глав муниципальных образований. Хотя, казалось бы, радоваться надо, что государство предоставило работающему населению возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Но большого ажиотажа среди населения эта государственная инициатива не вызвала. Народ неохотно идет в поликлиники...

Правда, в Ханкайском, Пожарском, Красноармейском, Дальнегорском и ряде других районов Приморья диспансеризация населения превысила 100%, а вот во Владивостоке показатели крайне низкие – 47% от плана.

Но ведь цель государства предельно ясна и понятна каждому: гораздо дешевле и проще лечить начальные стадии болезни, нежели тяжелые и запущенные, требующие высокотехнологичной помощи. Казалось бы, в этом должны быть заинтересованы и руководители фирм и компаний - ведь здоровые кадры работают эффективней. Но Трудовой кодекс не предусматривает, что работодатель обязан отпускать сотрудников для проведения диспансеризации, поэтому некоторые наотрез отказываются это делать.

«Рассылаем письма руководителям предприятий и организаций, звоним, но…», - сетуют главврачи владивостокских поликлиник. «Поэтому необходимо, чтобы сотрудники требовали от своих работодателей организации проведения дополнительной диспансеризации, - говорит исполнительный директор ТФОМС по Приморскому краю Виталий СОЛОДОВНИКОВ. – Если же работодатель отказывается организовывать коллективное прохождение медосмотра, это можно сделать самостоятельно, обратившись в поликлинику».

Прислушавшись к его совету, я взяла полис обязательного медицинского страхования и пошла в поликлинику. При прохождении диспансеризации не имеет значения, на какое лечебное учреждение выписан полис ОМС. Идите туда, куда вам удобнее - в любой поликлинике вас примут с распростертыми объятиями. За обследование каждого из нас из Фонда обязательного медицинского страхования поликлинике перечислят 1042 рубля, поэтому поликлиники заинтересованы в пациентах. Но эти деньги медики получат только в том случае, если человек прошел диспансеризацию полностью, так что пройти лишь то, что считаете необходимым для себя лично, у вас не получится.

Свое нежелание обследоваться многие списывают на бесконечные очереди в поликлиниках, стоять в которых ни у кого нет времени. Но не все так плохо. Чтобы не смешивать потоки плановых и диспансерных пациентов, для обследований выделяются специальные дни и определенное время. Коллективы предприятий приходят в поликлиники согласно своему расписанию.

«В нашей поликлинике, например, все отлажено как часы, - сообщил главный врач поликлиники №12 Сергей НОВИКОВ. - Стараемся, чтобы все обследования человек прошел за день».

Личный опыт

Для прохождения диспансеризации я выбрала поликлинику №1. Звоню в отделение профосмотров и спрашиваю: сколько дней мне понадобиться, чтобы пройти всех специалистов?

- Приходите с утра - всех и пройдете: и гинеколога, и хирурга, и окулиста, и маммографию сделаете, и кровь сдадите.

- А там много таких, как я, чтоб не от организации, а сами по себе?

- Сейчас вообще нет никого…

Действительно – желающих пройти медосмотр в то утро пришло всего трое. В регистратуре каждому из нас выдали амбулаторную карту, направления на анализы и так называемый «бегунок» с указанием, к кому и куда идти. И мы разбежались по кабинетам, ни разу больше не встретившись.

Обследование рекомендуется начать с процедурного кабинета, в котором возьмут кровь из вены для проведения биохимического исследования, в том числе и на онкомаркеры. Пока вас осматривают узкие специалисты, клинические анализы будут готовы, и врач-терапевт скажет вам результат в тот же день. Но, чтобы анализы получились достоверными, приходить на исследование необходимо натощак, накануне легко поужинав не позднее шести часов вечера.

Следующий вид обследования – ЭКГ. Для его прохождения специальной подготовки не требуется, кроме кратковременного отдыха перед входом в кабинет.

Затем следуют флюорография органов грудной клетки и маммография (рентгенологическое обследование молочных желез). Облучение минимальное, поэтому и флюорографию, и маммографию можно проходить в один день. Но если у вас на руках есть результат флюорографии давностью не более двух лет – принесите, и вас освободят от этого обследования. Однако помните, что в Приморье очень высокая заболеваемость туберкулезом, и флюорографию желательно делать ежегодно.

Перечень узких специалистов (хирург, окулист, невролог и гинеколог) является стандартным. После прохождения дополнительной диспансеризации пациент может быть направлен к любому другому специалисту (кардиологу, гастроэнтерологу, пульмонологу и т.д.) для уточнения диагноза, проведения дополнительных исследований и назначения лечения.

На все про все – даже не верится! - у меня ушло порядка двух часов. Но самое главное – я смогла провести довольно сложные исследования собственного здоровья, за которые в сегодняшних условиях в большинстве случаев приходится платить, причем весьма немало. Маммография (с помощью этого исследования выявляют на ранней стадии рак груди) стоит 800 рублей, флюорография – 150 рублей, анализ крови на холестерин, сахар и триглицериды - 500-600 рублей, консультация врача – 700-800 руб. В сумме набегает несколько тысяч рублей.

В программе диспансеризации и маммографию, и анализы крови медики выполнят бесплатно. Маммография - это вообще отдельный разговор, стрессы и гормональные сбои у женщин так сильно распространены, что сегодня очередь даже к врачам этого профиля на платный прием, а тут возможность все проверить бесплатно. Поэтому читатели-женщины должны в обязательном порядке пройти эту диспансеризацию.

А еще каждый сможет проверить уровень так называемого «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности сыворотки крови) и уровня триглицеридов сыворотки крови. Это - ключевые анализы для раннего выявления гипертонии, атеросклероза сосудов и угрозы развития ишемической болезни сердца. Кроме того, в список проводимых анализов попали женский и мужской специфические онкомаркеры, с помощью которых устанавливается предрасположенность пациентов к развитию наиболее часто встречающихся форм рака.

Групповой портрет здоровья

По итогам исследований и осмотров врачей-специалистов каждому пациенту определяется группа здоровья:

1 группа – пациент здоров;

2 группа - пациент здоров, но имеет факторы риска (курение, повышенный вес, повышенный уровень холестерина крови и др.);

3 группа - пациент, нуждающиеся в дообследовании или лечении в условиях поликлиники;

4 группа - пациент, нуждающийся в стационарном лечении;

5 группа - пациент нуждается в оказании высокотехнологичного вида медицинской помощи (например, операции - аортокоронарное шунтирование и др.).

После установления 2 группы здоровья пациенту рекомендуют профилактические и оздоровительные мероприятия, пациентов 3–5 групп направляют на дообследование или лечение.

Врач-терапевт оформляет общее заключение о состоянии здоровья и определяет дальнейшие профилактические и лечебные мероприятия, при необходимости передает документы в поликлинику по месту жительства пациента для проведения дообследования и диспансерного наблюдения.

В дальнейшем пациенты 3-5 групп подлежат динамическому наблюдению по программе для больных с хроническим заболеванием.

Окончательные итоги диспансеризации обычно бывают готовы через несколько дней. Пациент узнает о них, получая на руки Паспорт здоровья. Я свой уже получила. Кстати, многие из тех, кто решил пройти диспансеризацию, не подозревали о проблемах со здоровьем. Но, как любят шутить врачи, здоровых людей нет - есть необследованные. А уж когда тебе предлагают бесплатно пройти диагностику - грех отказываться.