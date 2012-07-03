Езда на мотоцикле весьма полезна для женщин

Весьма любопытные результаты своих исследований озвучили сотрудники Медицинского колледжа штата Джорджия, США.

По их мнению, женщины среднего и старшего возраста обязаны активно использовать мотоцикл для поездок, поскольку это избавит их от возможных проблем с истончением костной ткани – остеопорозом.

По словам исследователей, особый положительный эффект оказывают вибрации, передающиеся на тело от дорожного покрытия и мотора. Причем даже активные физические упражнения, диета и употребление витамина D не способны оказать на организм столь положительное влияние.

Ученые также отмечают, что, кроме безусловно целительных свойств вибрации, езда на мотоцикле поддерживает в тонусе практически все мышцы спины, живота, рук, а необходимость вертеть головой по сторонам помогает кровообращению в шейном отделе позвоночника, что положительно влияет на работу головного мозга.

Американские байкерши сразу взяли результаты данного исследования на вооружение и начали пропагандировать езду на мотоцикле как панацею от старения организма.

«Золотой Рог».