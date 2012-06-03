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ОАО «РЖД» будет бороться с курением в электричках
03 Июня 2012, 02:32 | Дальний Восток
3 июня, ZRPRESS. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин заявил журналистам, что компания намерена бороться с курением в тамбурах пригородных электричек, опираясь на понимание пассажиров.
Глава ОАО «РЖД» отметил: «Мы будем при поддержке наших пассажиров продолжать работу по полному запрету курения в электропоездах».
«Я понимаю, что есть люди, которые так уже привыкли, что без курения обходиться не могут, но это не означает, что от такой привычки должны страдать другие люди», - пояснил Владимир Якунин.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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