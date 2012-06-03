ОАО «РЖД» будет бороться с курением в электричках

3 июня, ZRPRESS. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин заявил журналистам, что компания намерена бороться с курением в тамбурах пригородных электричек, опираясь на понимание пассажиров.

Глава ОАО «РЖД» отметил: «Мы будем при поддержке наших пассажиров продолжать работу по полному запрету курения в электропоездах».

«Я понимаю, что есть люди, которые так уже привыкли, что без курения обходиться не могут, но это не означает, что от такой привычки должны страдать другие люди», - пояснил Владимир Якунин.

«Золотой Рог».