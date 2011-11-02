Госдума обязала всех граждан РФ проходить медицинские осмотры

1 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", работа над которым в стенах нижней палаты длилась почти пять месяцев. За это время в документ было внесено 197 поправок.

Законопроект № 534829-5 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" был внесен в Госдуму в конце апреля, 31 мая документ был принят в первом чтении. Однако депутаты не стали рассматривать его во втором чтении в последний день весенней сессии, как было запланировано, а перенесли обсуждение на осень, отметив, что работа над документом еще не завершена.

По мнению разработчиков законопроекта, он "является базовым нормативным актом для всей сферы здравоохранения РФ, устанавливая правовые основы ее регулирования". Представляя сегодня проект закона депутатам, первый зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко отметил, что "он направлен на совершенствование и унификацию оказания доступной, качественной медицинской помощи населению, защите прав пациентов и медработников".

Законопроект предусматривает введение "дефинитивного аппарата". Так, впервые на законодательном уровне предлагается закрепление дефиниций, напрямую связанных с оказанием медицинской помощи и определяющих отдельные ее компоненты — "медицинская помощь", "медицинская услуга", "медицинское вмешательство", "профилактика", "диагностика", "лечение", "пациент", "заболевание" и др. Определяются основные принципы охраны здоровья. К ним отнесены доступность и качество медицинской помощи, недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, соблюдение врачебной тайны.

Пациент сможет выбрать врача

Устанавливается право гражданина на выбор медицинской организации и врача с учетом согласия последнего. Пациент сможет и поменять лечащего врача, при этом руководитель медицинской организации должен будет посодействовать выбору другого врача.

Медицинская помощь в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи должна оказываться бесплатно. Отказ в ее предоставлении запрещается.

На законодательном уровне водится обязанность граждан заботиться о своем здоровье. Граждане "обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством, обязаны проходить обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний", — говорится в проекте закона.

Врачебная тайна

Врачебной тайной, согласно законопроекту, будут считаться сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья гражданина, диагнозе, а также сведения о причине смерти. Передача этой информации третьим лицам будет разрешена только в нескольких случаях. В частности, информация о заболевании пациента может быть передана с его письменного согласия другим гражданам в целях обследования и лечения, проведения научных исследований.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений, по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы. Врачи по-прежнему смогут информировать органы внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий и т. д.

При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной тайны будет указываться только причина временной нетрудоспособности (заболевание, травма или иная причина). По письменному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности могут вноситься сведения о диагнозе заболевания.

Орфанные заболевания

Впервые в российском законодательстве дается определение редким заболеваниям. Редкими (орфанными) заболеваниями будут считаться заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Будет сформирован перечень редких (орфанных) заболеваний уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Запрет эвтаназии и легализация суррогатного материнства

Эвтаназия в России по-прежнему будет под запретом, а вот суррогатное материнство законодатели решили узаконить. Согласно документу, суррогатной матерью сможет стать женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка. Ей необходимо будет получить медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья и дать письменное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга.

Решение об аборте женщина будет принимать самостоятельно.

Решившиеся сделать аборт женщины получат время для обдумывания своего решения. Действующее законодательство предусматривает право женщины на искусственное прерывание беременности в день обращения в клинику, если срок беременности до 12 недель. Законопроект в зависимости от срока беременности выделяет два разных периода, при беременности от 4 до 7 недель и от 11 до 12 недели (но не позднее окончания 12-й недели беременности), — женщине на обдумывание этого решения предоставляется 48 часов. Если срок беременности от 8 до 10 недель, на принятие решения отведено семь дней, – так называемая "неделя тишины".

Врачам и фармацевтам запретят принимать подарки от фармпроизводителей

Законодатели ввели в закон и антикоррупционную составляющую, запретив медицинским работникам, фармацевтическим работникам и руководителям медицинских и аптечных организаций принимать подарки, деньги от организаций, занимающихся разработкой, производством и реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций. Этот запрет распространяется и на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, за счет средств фармацевтических компаний и т.д.

Кроме того, врачам запрещено заключать соглашения о назначении или рекомендации пациентам конкретных лекарственных препаратов, медицинских изделий, выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, пишет Pravo.ru.



