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Клиника Восточной медицины

02 Августа 2011, 12:57 | Дальний Восток

Компьютерная диагностика

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Сущность метода заключается во введении в активные точки комплексных гомеопатических препаратов. Этот метод успешно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыхания, системы кровообращения, мочеполовой сферы, при различных болевых синдромах, мигрени, заболеваниях глаз, кожи и пр. Для инъекций используются препараты из Германии.

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