Клиника Восточной медицины

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Гомеосиниатрия - синтез иглорефлексотерапии и гомеопатии.
Сущность метода заключается во введении в активные точки комплексных гомеопатических препаратов. Этот метод успешно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыхания, системы кровообращения, мочеполовой сферы, при различных болевых синдромах, мигрени, заболеваниях глаз, кожи и пр. Для инъекций используются препараты из Германии.
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