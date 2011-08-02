Клиника Восточной медицины

Компьютерная диагностика

Исчерпывающее обследование всех органов и систем всего за 30 минут с рекомендациями и подбором лечения

Восточная медицина

- Иглорефлексотерапия

- Гирудотерапия (лечения пиявками)

- Фитотерапия (лечение травами)

- Мануальная терапия и массаж

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Гомеосиниатрия - синтез иглорефлексотерапии и гомеопатии.

Сущность метода заключается во введении в активные точки комплексных гомеопатических препаратов. Этот метод успешно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыхания, системы кровообращения, мочеполовой сферы, при различных болевых синдромах, мигрени, заболеваниях глаз, кожи и пр. Для инъекций используются препараты из Германии.

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- Снижение избыточного веса

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