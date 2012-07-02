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России стоит в шаге от лекарственного страхования
Уже с 2015 года государство может отменить регулирование цен на важнейшие лекарства и заменить его на систему лекарственного страхования.
В 2013 году такую схему опробуют на пилотных группах пациентов, получающих лекарства по госпрограммам, с 2014 года распространят на всех льготников, а с 2015 года лекарственное страхование планируется ввести в отношении всех граждан РФ, имеющих полис ОМС.
Суть системы лекарственного обеспечения заключается в том, что государство через страховые организации будет возмещать покупателям значительную часть стоимости медпрепарата. Таким образом, предъявляя в аптеке рецепт на лекарство, пациент сможет рассчитывать на существенную скидку к цене медикамента. Из каких именно средств будут возмещаться расходы и как будет выглядеть механизм возмещения, пока не определено.
Сегодня в России существуют программы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, в рамках которых обслуживается порядка 4,3 млн человек. Именно в таком виде у нас существует лекарственное страхование, которым пользуются льготники - не более 3% населения. А вот в Германии, к примеру, система государственного медицинского страхования охватывает около 90% населения и компенсирует стоимость порядка 90% всех лекарств, приобретаемых застрахованными гражданами. Похожие системы существуют в других странах Европы и в США.
«Журнал здоровья».
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