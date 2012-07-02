Минздрав определил, как выбрать поликлинику и стационар по полису ОМС

Минздрав утвердил порядок действий россиян при выборе медицинского учреждения, которое будет обслуживать пациента по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для постановки на учет в выбранной поликлинике пациент должен написать заявление на имя ее руководителя, а также предъявить паспорт и полис ОМС. Прежде чем окончательно определиться с выбором медучреждения, пациенту нужно ознакомиться с перечнем врачей поликлиники и «количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников».

Решение о постановке на учет принимается после проверки указанных пациентом сведений и письменного уведомления медучреждения, к которому он был прикреплен на момент подачи заявления.

Пациент имеет право выбрать и стационар, в котором собирается проходить плановое лечение. Рассказать ему об учреждениях, участвующих в территориальной программе госгарантии бесплатной медицинской помощи, должен лечащий врач. Если же пациента увозят в больницу на машине скорой помощи, он может выбрать только то медучреждение, в которое машина скорой помощи доставит его в установленное нормативами время.

«Журнал здоровья».