В России разработан новый тест на аллергию

Ученые петербургской компании «Вега», входящей в ГК «Алкор Био», разработали простой метод диагностики аллергии: patch-тест с пищевыми аллергенами.

Эта разработка является уникальной для России: в нашей стране ничего подобного для диагностики аллергических заболеваний не используется. Есть немногочисленные зарубежные аналоги, но они не зарегистрированы на территории РФ, а значит, не могут применяться в медицинской практике.

Новый тест направлен на выявление поздних аллергических реакций замедленного типа. По сути, это - пластырь с ячейками, каждая из которых содержит определенный аллерген в готовой форме. Такой пластырь прикрепляется, как правило, на спину пациента. Через 48 часов, когда пластырь снимают, врач по наличию кожных проявлений может судить о том, на какие именно пищевые аллергены у пациента имеется реакция.

Аппликационный тест с пищевыми аллергенами - безопасный, простой в использовании и крайне необходимый метод диагностики аллергии, особенно для педиатров.

«Журнал здоровья».