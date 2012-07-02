Биопсия: есть ли альтернатива?

Окончательная постановка диагноза при подозрении на наличие онкологического заболевания невозможна без процедуры биопсии, но во многих случаях биопсия травматична. Новый метод диагностики рака, созданный британскими учеными, лишен этого недостатка.

Метод, созданный исследователями из Центра изучения рака при Кембриджском научно-исследовательском институте, основан на выявлении фрагментов ДНК злокачественных клеток в крови больного. Классическая биопсия в сложных случаях (например, при исследовании предстательной или поджелудочной железы) может привести к травмам и осложнениям, в то время как новый метод гораздо безопаснее для больного и к тому же дешевле. Для исследования достаточно небольшого количества крови пациента.

Еще одним достоинством нового метода является его способность выявлять наличие в организме смешанных злокачественных опухолей - а при классической биопсии игла нередко попадает в участок, где содержатся клетки только одного вида, что может препятствовать эффективному лечению.

Новый метод уже получил в медицинских кругах неофициальное, но выразительное название «жидкая биопсия».

"Журнал здоровья".

