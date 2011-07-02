Учреждена всероссийская премия в области онкологии In vita veritas

30 июня в Казани в рамках научно-практической конференции «Организационные вопросы реализации Национальной онкологической Программы в Российской Федерации» было объявлено об учреждении ежегодной Всероссийской премии в области онкологии In vita veritas.

Заявленный конкурс, который пройдет под эгидой “Ассоциации онкологов России” и при поддержке Некоммерческой Организации “Ассоциация онкологических учреждений Приволжского округа”, призван выявить и наградить лучших врачей-онкологов, а также создать неформальную площадку для обмена опытом между специалистами. Такие действия помогут снизить уровень смертности от раковых заболеваний и улучшить качество жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из главных причин смерти на земле. Ежегодно в мире регистрируется более 10 миллионов случаев онкологических заболеваний, а к 2013 году это число может вырасти до 15 миллионов. В России сейчас зарегистрировано более двух с половиной миллионов онкологических больных, при этом 300 тысяч человек ежегодно умирает от рака. Специалисты и ученые продвигаются в поисках эффективных методов лечения болезни, но проблема не перестает терять своей актуальности.

Уровень смертности от онкологических заболеваний остается достаточно высоким, не смотря на действия со стороны государства по изменению данной ситуации. Однако не только недостаточное финансирование является причиной страшных показателей. В регионах наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, а между тем именно персонал может способствовать снижению смертности населения за счет внимательного и чуткого обращения к пациентам. Поэтому одной из задач Премии является передача неоценимого опыта, накопленного в регионах нашей страны, и укрепление связей между федеральными и региональными онкологическими службами Российской Федерации.

Валерий Чиссов, Директор ФГУ «Московский научно – исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, Председатель Правления Ассоциации онкологов России и Председатель Попечительского совета Премии In vita veritas:

«Наше государство в последнее время предпринимает меры по снижению смертности от онкологических заболеваний: увеличивает финансирование медицинских учреждений, закупает новейшее оборудование, необходимое как для диагностики, так и лечения больных. Однако техника будет бесполезной, если не вести работу по подготовке и повышению квалификации кадров. И именно Премия, на мой взгляд, станет тем стимулирующим фактором для новых открытий, направленных на качественную и продолжительную жизнь пациентов со злокачественными новообразованиями».

Также помимо Попечительского совета был создан Экспертный совет, сопредседателями которого стали Алексей Бутенко, Заместитель директора по научной работе ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, и Рустем Хасанов, Главный онколог Приволжского Федерального Округа и Республики Татарстан, Главный врач Клинического онкологического диспансера Республики Татарстан.

Узнать подробности о премии и подать заявки на участие, все желающие могут на официальном сайте ежегодной национальной премии для специалистов в области онкологии http://invitaveritas.ru/.

Премия In vita veritas будет вручаться по следующим номинациям:

1. Номинация «Персона года»

Подноминации:

«За достижения в области онкохирургии»

«За достижения в области лекарственной терапии»

«За достижения в области радиологической терапии»

«За достижения в области экспериментальной онкологии»

«За достижения в области детской онкологии»

«За достижения в области диагностики»

В номинации могут участвовать как физические лица, так и руководители коллективов.

2. Номинация «Лучший научно-образовательный проект».

К участию в номинации также допускаются соавторские работы. На соискание премии номинируются проекты, целью которых является повышение уровня профессиональных знаний медицинских специалистов – онкологов.

3. Номинация «Лучшее лечебное учреждение года».

4. Номинация «За верность профессии».

Претендент в данной номинации выдвигается Экспертным советом Премии.

Заявки принимаются с 5 июля до 15 сентября 2011 года. Победителей будут награждать в середине ноября 2011 года.