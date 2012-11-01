WikiMed – грамотная диагностика и надежное лечение

Ежедневно миллионы гинекологов по всему миру ставят диагноз – эрозия шейки матки. Эта болезнь представляет собой дефект слизистой оболочки. Он проявляется, когда покровная ткань отторгает эпителиальные клетки. Таким образом, эпителий исчезает, вследствие чего слизистая оболочка матки оголяется, начинает легко кровоточить и становится чрезвычайно восприимчивой к различным инфекциям.

Консультация гинеколога, как правило, безошибочно диагностирует это заболевание. Кстати говоря, эрозия шейки матки возникает по самым разным причинам, среди них могут быть гормональные нарушения, раннее начало половой жизни, воспалительные процессы в половых органах и т.д.

Первое время эрозия шейки матки может протекать практически бессимптомно, поэтому обнаружить ее самостоятельно крайне проблематично. Лучше всего от таких «сюрпризов» защищены женщины, для которых консультация гинеколога - обязательная ежегодная процедура.

Эрозия шейки матки в большинстве случаев нуждается в срочном и эффективном лечении. Увы, многие пациентки его боятся.

Еще каких-то десять лет назад самым распространенным методом лечения была диатермокоагуляция, то есть прижигание при помощи высоких температур. Это достаточное болезненная процедура, которая к тому же может оставлять шрамы на шейке матки.

Сегодня этот метод пусть и не отошел в прошлое, но используется гораздо реже, к тому же появилось большое количество альтернативных способов, менее болезненных и показывающих лучшие результаты.

Увы, многие женщины по-прежнему боятся, что консультация гинеколога приведет их к этому виду лечения и стараются оттянуть момент визита к врачу как можно дольше.

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