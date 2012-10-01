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Как продлить эффект от иглотерапии?

01 Октября 2012, 16:23 | Дальний Восток

Может ли врач за одну процедуру иглотерапии помочь пациенту при хронических болях, при обострении остеохондроза или резко снизить аппетит, снять тягу к курению, повысить иммунитет?

Это действительно возможно. Иглотерапия - древняя восточная методика, которая прочно вошла в арсенал современной медицины, но в последние годы активно внедряются ее новые модификации. В их числе - имплантация, или вживление микроигл и нитей в точки акупунктуры. В Поднебесной эта процедура известна уже более тысячи лет, но традиционная методика достаточно травматична. Специалисты «Клиники восточной медицины» разработали новый, безболезненный способ имплантации.

Однократная процедура введения тонких золотых микроигл высшей пробы и нитей из современных рассасывающихся материалов кардинально сокращает сроки лечения, обеспечивает продолжительное лечебное воздействие, дополняет или заменяет несколько курсов иглотерапии.

В большинстве случаев метод позволяет ограничиться одной манипуляцией. Микроиглы и нити, введенные в точки акупунктуры, включают саморегуляцию нервных центров и нормализуют работу внутренних органов, восстанавливая здоровье естественным путем без применения медикаментов, при этом сами нити и микроиглы не ощущаются пациентом и не вызывают боли.

Золотые микроиглы работают годами. В ряде случаев имплантация позволяет приостановить развитие заболевания, избежать хирургического вмешательства, предотвратить инвалидизацию. Имплантированные микроиглы воздействуют на точки акупунктуры более мягко, чем обычная иглотерапия, поэтому имеют меньше противопоказаний (это опухолевые заболевания, тяжелые заболевания сердца, легких, печени, почек в стадии декомпенсации).

Рассасывающиеся нити имеют органическое происхождение и постепенно растворяются в тканях человека, активизируя точки акупунктуры в течение 3-8 месяцев, оказывая обезболивающее, противовоспалительное и успокаивающее действие. Растворяясь, нити воздействуют на точку, как биологически активное вещество, стимулируют иммунитет.

Показаниями для имплантации микроигл и нитей являются практически все заболевания, лечение которых возможно методами рефлексотерапии: табакокурение, длительные болевые синдромы, остеохондроз позвоночника, артроз, гинекологические заболевания, бесплодие, различные эндокринные нарушения, неврозы, бессонница, гипертоническая болезнь, последствия инсультов, панкреатит и холецистит, синдром раздраженной кишки, бронхиальная астма, болезни почек, печени, предстательной железы и многие другие. Особенно эффективен метод для борьбы с избыточным весом и эндокринными нарушениями. Имплантация золотых микроигл и нитей улучшает общее самочувствие, укрепляет иммунитет, замедляет возрастные изменения, омолаживает организм.

Юрий ПОНОМАРЁВ, иглорефлексотерапевт, д.м.н., профессор.

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