Поели - теперь можно и поспать

Список продуктов, снижающих работоспособность, вызывающих усталость и сонливость, составили американские ученые.

Первое место ожидаемо занимают спиртные напитки. Но есть один важный момент: хотя от них и клонит в сон, в состоянии алкогольного опьянения человек не способен расслабиться и полноценно отдохнуть, отмечает medikforum.ru.

Следом идут различные сладости (конфеты, мороженое), которые ведут к изменению уровня глюкозы в крови и приводят к быстрой утомляемости.

На третьей строке - мясо индейки. Как ни странно, оно содержит особые белки, которые обладают расслабляющим эффектом и снижают работоспособность.

Далее следуют мучные продукты, включая макаронные изделия, из белой пшеничной муки. Так же, как и сладости, они вызывают скачки уровня глюкозы в крови, что дает скоротечный прилив энергии и столь же скорое утомление.

Пятую строчку рейтинга занимает жареная пища. Организм тратит на ее переваривание слишком много времени и сил, к тому же она раздражающе действует на пищеварительный тракт.

А вот грецкие орехи, горький шоколад, миндаль, белокочанная капуста и жирная рыба - наоборот, стимулируют работу мозга. Также в список продуктов, повышающих работоспособность, входят шпинат, черника, лимон, мята и клюква. А вот злоупотреблять кофе специалисты не советуют. Он обладает мочегонным действием, обезвоживает организм, вызывая повышенную раздражительность. Заменить кофе можно зеленым чаем.