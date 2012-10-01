Счастье программируется в первые десять лет жизни

Секрет человеческого счастья кроется в детстве: события, происходящие в первые 10 лет, программируют отношение к жизни впоследствии, считают новозеландские учёные.

Новозеландские ученые провели масштабное исследование, которое показало, что опыт позитивных отношений в раннем возрасте помогает человеку успешно строить социальные связи, когда он вырастает: именно хорошие отношения с окружающими людьми признаны основной составляющей счастья. Субъективное ощущение счастья во взрослом возрасте фактически невозможно, если в детстве человеку было плохо в семье или с друзьями. А вот взаимосвязь между успехами в учебе и счастьем в жизни фактически не прослеживается.

«Журнал здоровья».