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Планшеты и мобильники влияют на сон

01 Октября 2012, 16:11 | Дальний Восток

Использование мобильных телефонов и планшетных компьютеров менее чем за два часа до отхода ко сну может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

К такому выводу пришли американские исследователи. Причем речь идёт вовсе не об эмоциональном возбуждении в процессе общения. Оказывается, в экранах подобных устройств используется задняя подсветка, которая негативно воздействует на процесс выработки мелатонина в организме человека. Этот гормон контролирует естественный суточный режим тела. В основном мелатонин выделяется в темное время суток, сообщая организму о том, что нужно готовиться к отдыху. Воздействие коротковолнового света, которым освещаются экраны гаджетов, может замедлить или даже остановить производство мелатонина.

В свою очередь, это ведёт не только к нарушениям сна, но также увеличивает опасность развития ожирения и диабета второго типа. При длительном воздействии такого света и хроническом расстройстве сна возможно даже развитие рака груди. Вот почему эта болезнь значительно чаще встречается у женщин, работающих в ночные смены.

Хотя исследователи проверяли этот эффект на мобильниках и планшетах, существует мнение о том, что нарушения сна могут вызываться любыми другими гаджетами с задней подсветкой экрана.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам сети Интернет
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