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Эксперты: Чтение полезно для здоровья
Чтение хороших книг способствует не только интеллектуальному развитию, но также психическому и физическому здоровью, считают учёные.
В общественном сознании существует образ спортивного, крепкого мужчины, не отягощенного интеллектом, и образ «книжного червя» - человека, который библиотеку предпочитает спортзалу, из-за чего не отличается крепким здоровьем. Но наука получает все новые доказательства того, что процесс чтения полезен для здоровья почти так же, как и спорт.
Причем речь идет не только о психическом здоровье, но и о физическом. Данное утверждение было недавно доказано при помощи МРТ-сканирования. Оказалось, что если в книге описываются природные ландшафты, звуки, запахи и вкусы, то в тот момент у человека задействуются те же самые участки мозга, которые были бы активированы при соприкосновении с реальными, а не книжными ощущениями. Другими словами, наш мозг симулирует то, что проживают и испытывают герои книг, как если бы мы сами были на их месте (когда мы смотрим телевизор или играем на компьютере, этого не происходит).
Кроме того, ученые из Университета Суссекса доказали, что шесть минут чтения снижают уровень стресса более чем на две трети - куда быстрее, чем прослушивание музыки или пешая прогулка.
«Журнал здоровья».
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