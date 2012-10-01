В период овуляции женщина становится более привлекательной

Если верить результатам недавно проведенных исследований, овуляция находит свое отражения не только во внешнем облике женщины, но и в поведении.

Швейцарские учёные выяснили, что наступление овуляции меняет черты лица женщин, делая их более привлекательными для мужчин. Канадские исследователи пришли к выводу, что в этот период женщины становятся и более расточительными: они с большим удовольствием приобретают новые наряды, одеваются более провокационно и тратят больше времени на косметические процедуры. По данным французских ученых, в дни овуляции движения женщин становятся более плавными, а походка замедляется, что также привлекает мужчин. При этом специалисты сходятся во мнении, что даже если женщина в курсе изменений, происходящих в ее организме в зависимости от дня цикла, она не может на них повлиять.

«Журнал здоровья».