Плохие новости делают нас больными

Эксперты выяснили, что просмотр плохих новостей может привести к настоящей психологической травме.

Исследователи из Калифорнийского университета экспериментальным путем доказали, что просмотр многих часов документальных съемок из зон военных действий или террористических атак может вызывать у зрителя симптомы посттравматического стрессового расстройства. В эпоху развития социальных масс-медиа такой просмотр может быть доступен почти каждому человеку, ведь пользователи Интернета сами выбирают, что им смотреть. А 24-часовые новостные каналы демонстрируют нам сплошной поток сообщений о взрывах, войнах, убийствах, эпидемиях и терактах. Все это может вызвать долгосрочный негативный эффект, разрушающий психику человека, поэтому подобными зрелищами лучше не увлекаться, советуют учёные.

«Журнал здоровья».