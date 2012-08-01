Обнаружен штамм птичьего гриппа, способный поражать млекопитающих

Американские биологи обнаружили новый штамм птичьего гриппа, который приобрел способность поражать млекопитающих - тюленей, что повышает риск глобальной пандемии гриппа, подобной пандемии "испанки" в начале XX века, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Колумбийского университета.

Впервые вспышка необычной болезни среди тюленей, обитающих у берегов Новой Англии (восточное побережье США), была зафиксирована в сентябре 2011 года. У животных развивалась острая пневмония, язвы на коже. Всего за три месяца было обнаружено 162 погибших или умирающих тюленей.

Авторы исследования, опубликованного в журнале mBio, Саймон Энтони (Simon Anthony) из Колумбийского университета (США) и его коллеги из ряда научных и экологических организаций установили, что причиной гибели млекопитающих стал вирус птичьего гриппа H3N8. Ученые попытались выяснить, как птичий вирус приобрел способность поражать млекопитающих.

Расшифровка полного генома "тюленьего" штамма вируса H3N8 показала, что он циркулировал среди водоплавающих птиц Северной Америки начиная с 2002 года. Вирус приобрел способность присоединяться к рецепторам сиаловой кислоты клеток, которые находятся в дыхательных путях. Учитывая опасность других штаммов птичьего гриппа, таких как H1N1 и H5N1, тюлений вирус H3N8 может представлять потенциальную угрозу и для здоровья людей.

Вспышки птичьего гриппа, возникавшие в последние годы в странах Азии, вызывали серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляли об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизней. Однако пока эти вирусы не "научились" распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этими видами гриппа могут заразиться только люди, тесно контактирующие с птицами.

Однако ранее вокруг публикации статей об экспериментах по модификации вируса птичьего гриппа H5N1, который ученые научили передаваться среди хорьков, вспыхнул скандал. Совет по биобезопасности (National Science Advisory Board for Biosecurity - NSABB) США, опасаясь угрозы биотерроризма, рекомендовал ученым воздержаться от публикации статей, уже принятых журналами Science и Nature.

Впоследствии этот запрет был снят, и статьи были опубликованы.