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Детям, нуждающимся в ВМП, предлагают компенсировать авиаперелеты с Дальнего Востока

01 Апреля 2012, 00:58 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 31 марта, ZRPRESS. Члены Общественной палаты при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе обсудили вопросы развития детской медицины.

Участники обсуждения отметили, что в Республике Саха (Якутия) значительную роль в снижении показателя младенческой смертности сыграл ввод в строй Национального центра медицины, открытие отделения реанимации новорожденных. Продолжено оснащение оборудованием родильных отделений за счет программы модернизации здравоохранения.

В Приморском крае в 2012 году на развитие службы материнства и детства, в том числе на текущий ремонт учреждений родовспоможения, запланировано 48,98 млн рублей; на развитие гинекологической помощи, в том числе капитальный ремонт гинекологических стационаров – 40,6 млн рублей.

На оснащение оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных учреждений родовспоможения, детских поликлиник предусмотрено 804,1 млн. рублей.

В Камчатском крае рамках краевой целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы» в ближайшие 2 года планируется приобрести 225 единиц медицинского оборудования для службы детства, что значительно улучшит диагностические и лечебные возможности учреждений детства. В 2011 году приобретено 200 единиц медицинского оборудования для учреждений здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь детям.

В Хабаровском крае благодаря реализации мер по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка удалось улучшить за последние 5 лет некоторые показатели. Так, в 8 раз снизился показатель материнской смертности, в 1,2 раза показатель младенческой смертности.

В Амурской области запланировано создание на базе детской больницы в Благовещенске реабилитационного центра. Здесь согласно утвержденным стандартам будут в полном объеме реализованы стационарный и амбулаторный этапы комплексной медицинской и психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов и детей после перенесенных острых заболеваний и имеющих хроническую соматическую патологию.

Всего на оснащение оборудованием учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, в 2012 году запланировано израсходовать более 243 млн. руб.

В Магаданской области продолжается реконструкция МОГБУЗ «Детская больница», в результате которой планируются к открытию детское хирургическое отделение на 30 коек и отделение детской реанимации на 6 коек, что позволит повысить качество и доступность хирургической и реанимационной помощи детям.

В Сахалинской области в адресной инвестиционной программе предусмотрено финансирование строительства перинатального центра в 2014 году в размере 207000,0 тыс. рублей. В областном бюджете на 2012 год предусмотрены средства на строительство медицинских объектов в сумме 380,6 млн. рублей, на капитальный ремонты и проектную документацию – 454,7 млн рублей.

В Еврейской автономной области в 2012 году планируется дооснастить аппаратом искусственной вентиляции легких для новорожденных, аппаратом ультразвукового исследования ОГБУЗ «Октябрьская центральная больница».

По итогам заседания Комиссия по молодежной и семейной политике, защите прав детей Общественной палаты при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе решила ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о принятии изменений в Градостроительный и Жилищный Кодексы Российской Федерации, регламентирующие обязательное внесение в планы жилищных застроек детских поликлиник и дошкольных учреждений.

Кроме того, решено обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с предложением об увеличении финансирования квот на оказание бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) детям, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа, с возможностью компенсации оплаты авиаперелетов, за исключением больных с заболеваниями ЦНС, для которых данная льгота уже принята.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа рекомендовано проанализировать реализацию в 2011 году региональных программ модернизации здравоохранения и рассмотреть перспективы на 2012-2013 годы в аспекте улучшения ресурсного обеспечения служб родовспоможения и педиатрии.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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