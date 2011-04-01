Нехватка сна может стать причиной ожирения

Исследовательская работа, проведенная сотрудниками Колумбийского университета, показала, что при регулярном недосыпании люди рискуют растолстеть.

В эксперименте приняли участие 13 дам и 13 мужчин от 30 до 45 лет. У всех испытуемых в начале проекта была нормальная масса тела, все они спали по 7-9 часов. Исследование было разбито на два шестидневных этапа. На первом этапе участники спали по девять часов в день, на втором – по четыре.

Спали добровольцы только ночью, на протяжении всего эксперимента оставались в лаборатории. В течение первых четырех дней все испытуемые придерживались единого рациона питания, а с пятого дня могли есть все, что захочется.

Оказалось, что при недосыпании люди начинали потреблять с пищей больше калорий, причем представительницы слабого пола – на 329 ккал, а мужчины – на 263 ккал в день. Кроме того, дамы были более склонны к жирной пище, а у мужчин количество жиров в рационе не увеличивалось.

С того момента, как сон участников был ограничен, их излюбленным блюдом стало мороженое, вторую позицию занял фастфуд, сообщает dr20.ru.