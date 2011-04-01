Молоко убивает чай

Чай и молоко остаются полезными и здоровыми продуктами питания, если их употреблять по отдельности.

В чае содержатся вещества, помогающие снизить всасывание жира кишечником и уменьшить уровень холестерина в крови. Однако белки, содержащиеся в коровьем молоке, нейтрализуют эти вещества в чае, предупреждают ученые из индийской Ассоциации исследования чая. Эксперимент показал, что найденные в чае вещества, называемые теарубигинами и теафлавинами, предотвращают ожирение у крыс, питающихся едой с высоким содержанием жира.

«Когда в чай наливают молоко, теарубигины и теафлавины взаимодействуют с белками молока, и чай теряет свои полезные свойства, — рассказывает доктор Деважит Бортакур. — Это значит, что мы не получаем полезных веществ ни из чая, ни из молочного белка».

Ранее ученые из Университета МакМастера в США выяснили, что женщины, выпивающие два больших стакана молока в день, после тренировки теряют больше жира и лучше подтягивают мышцы. Таким образом, и чай, и молоко остаются полезными и здоровыми продуктами питания, если их употреблять по отдельности.

Следует также помнить, что чай обладает диуретическими свойствами. Поэтому, чтобы избежать обезвоживания, нужно, помимо чая, выпивать как минимум полтора литра чистой воды в день.