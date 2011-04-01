Онищенко предложил запретить курить на остановках транспорта

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести запрет на курение на улице в местах массового скопления людей, к примеру, на остановках транспорта.

«На остановках курильщик наносит вред и оскорбление тем, кто стоит рядом. Если он ушел в сторону, можно дать ему шанс покурить. Очевидная вещь - нужен запрет на курение на трибунах стадионов, где курильщик находится в ограниченном пространстве, и рядом с ним страдают люди», - сказал Онищенко, передает «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора заявил, что по действующим нормативам в России в общественных местах, барах и ресторанах курить и так нельзя. По его словам, владельцы баров и ресторанов не хотят отказываться от мест, где разрешено курить, опасаясь потерять клиентов. «Наоборот, при нормальной логике, запрет на курение привлек бы клиентов», - считает глава Роспотребнадзора.