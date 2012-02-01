Лето - экзамен для волос

Кондиционеры в офисах, пыль в городе, активное солнце и морская вода на отдыхе - это далеко не все вредности, которые подстерегают вашу шевелюру. Сохранить ее в целости и сохранности помогут рекомендации трихологов.

Какие же средства помогут сохранить здоровье волос?

ШАМПУНИ. Чтобы волосы не стали сухими и ломкими, в шампунях должны содержаться компоненты, поддерживающие нормальный уровень влаги. Поэтому при покупке средства для мытья волос обратите внимание на следующие ингредиенты в его составе:

Протеины шелка. Это природные белки, которые восстанавливают структуру тонких, ломких и безжизненных волос, поврежденных химической завивкой или окрашиванием.

Кокосовое молочко. В буквальном смысле утоляет жажду волос, компенсируя потерю протеинов.

Алоэ вера. Фитодобавка, которая содержит более 75 лечебных элементов (ферменты, минералы, моно- и полисахариды).

МАСКИ И КОНДИЦИОНЕРЫ. Хорошими восстанавливающими масками считаются те, в состав которых входят витамины Е, С, В, каротин, пантенол, протеины шелка и пшеницы. Их можно использовать после каждого мытья волос.

УКЛАДКА. Летом специалисты рекомендуют использовать специальные стайлинговые препараты с SPF защитой. Они не только зафиксируют прическу, но и защитят волосы от пересушивания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА. Тем, кто отдает предпочтение маскам домашнего приготовления, трихологи рекомендуют:

Чтобы волосы не секлись, после каждого мытья ополаскивайте их настоем из смеси трав: одуванчика (цветы и листья), шалфея и подорожника, взятых в равных частях. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды и на 2 часа оставьте настаиваться.

Нанесите на вымытые волосы на 15-20 минут натуральный йогурт. Он содержит множество полезных веществ, таких, как протеин, фруктовые кислоты, кисломолочные бактерии, которые придадут волосам упругость.

После длительного пребывания на солнце побалуйте волосы питательной маской: возьмите 1 стол. ложку майонеза, 1 желток, 1 чайн. ложку меда. Все смешайте и нанесите на волосы и кожу головы, тщательно расчесывая гребнем с редкими зубчиками. Наденьте утепляющий колпак, через 2 часа смойте теплой водой с шампунем.

Летнее табу для волос. Забудьте на время об окраске и химической завивке. Летом волосы и так пересушены, так что окрашивание будет для них дополнительным стрессом. Старайтесь не злоупотреблять феном и плойками. Сушите волосы естественным способом. Сразу же после купания в море мойте волосы или хотя бы прополаскивайте проточной водой. Не расчесывайте их сразу после купания, от этого они секутся и ломаются. Используйте кондиционер и расческу с редкими зубцами.

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то ваши волосы по праву можно будет назвать «мягким золотом».