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Сыновья опасны для здоровья матерей
Какие только исследования ни проводят наши любимые британские ученые в поисках взаимосвязей всего и вся! Недавно доктор Лиза ХАРТ и доктор Карина РОНСМАНС из Лондонской школы гигиены и тропической медицины совместно с Марией КВИГЛИ из Оксфорда опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society результаты своего труда, посвященного связи между полом ребенка и здоровьем его матери.
Объектом исследования были выбраны 200 тыс. человек из небогатых сельских районов Бангладеш. В ходе анализа статистических данных выяснилось, что рождение и воспитание сыновей пагубно влияет на продолжительность жизни матери.
По мнению исследователей, большое количество детей в бедных семьях само по себе сказывается на жизни родителей не лучшим образом из-за огромных физических и моральных затрат, связанных с воспитанием чад. Однако в обществе, где уровень жизни и здравоохранение находятся на низком уровне, сыновья особенно дорого обходятся матерям по нескольким причинам.
Во-первых, мальчик при рождении, как правило, тяжелее девочки, что вызывает большую физическую нагрузку на организм матери. Кроме того, плод мужского пола повышает уровень тестостерона в крови женщины, что становится причиной ослабления ее иммунной системы, поэтому она становится менее способной защищать организм от различных вирусов. В-третьих, младенцы мужского пола требуют большего ухода.
Зато подросшие дочери, если не начинают рожать лет в 14, облегчают жизнь матери, так как берут на себя некоторые домашние обязанности (например, приготовление пищи, помощь в воспитании младших детей), что снимает с женщины часть нагрузки, по крайней мере, в традиционном обществе.
Анализ данных показал, что в Бангладеш женская смертность увеличивалась на 11% с каждым новорожденным сыном, при этом не выявлено никакой корреляции женской смертности с количеством детей женского пола. В отношении мужчин с каждым родившимся сыном смертность, наоборот, уменьшалась, и также не было никаких корреляций между летальными исходами и рождением девочек.
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