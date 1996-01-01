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Укол "шпилькой"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Врачи утверждают, что из-за неудобной обуви у большинства женщин к 30 годам больны ноги. Доктора советуют дамам есть поменьше и носить туфли на устойчивом каблуке в 4 сантиметра, с круглым мыском и специальными стельками-супинаторами.

Длинные ноги моделей - их рабочий инструмент. За свою профессиональную жизнь они наматывают не один километр, красиво вышагивая по подиуму. Красивые и здоровые ноги нужны не только манекенщицам. Врачи утверждают, что в последнее время женщины жертвуют здоровьем ради красоты и носят неудобную обувь. Из-за этого уже к 30 годам большинство женщин страдает от заболеваний, которые не возьмется лечить ни один врач. Хирурги советуют дамам носить каблук в 4 сантиметра и покупать качественную дорогую обувь со специальными супинаторами. Острый мысок не менее опасен для ног, чем 20-сантиметровая шпилька, утверждают врачи.

Свод стопы человека формируется к 16 годам. Считается, что после этого возраста девушка может надевать туфли, какие ей вздумается. Но до 16-летия стоит поберечь нежные ножки и обувать их в ботиночки на невысоком каблучке. Причем гладкая подошва может причинить не меньший вред, чем "шпилька". И первое, и второе может привести к плоскостопию.

Если у девушки все-таки возникает проблема со стопой (а это так в 90% случаев), ей стоит продолжать беречь себя и свои ноги. Это не значит, что от каблука придется отказаться совсем, просто носить модельные туфли придется не больше трех часов в день и не чаще трех раз в месяц.

Женщинам с плоскостопием каблуки, плоские подошвы и острые носы категорически противопоказаны. Врачи говорят, что избавиться от этого недуга практически невозможно: "Строение свода стопы достается ребенку по наследству от родителей, корректировать его возможно только в самом раннем возрасте, и то не во всех случаях корректировка проходит успешно. И плоскостопие, и косолапость лечатся очень долго и тяжело, часто на это уходит не один год. Некоторым детишкам ноги помещают в специальные гипсовые колодки, чтобы как-то убрать дефект. Но все равно на протяжении всей жизни этим больным придется делать ряд упражнений для того, чтобы держать стопу в тонусе", - рассказал Newsinfo детский хирург Игорь ЯКОВЛЕВ.

Если женщина не заботится о ногах и не следует рекомендациям врача, последствия могут быть не только ощутимыми, но и видимыми. Плоскостопие чревато не только тем, что ноги будут все время уставать и болеть. Наша стопа - своеобразная рессора, здоровая стопа "пружинит", от этого нагрузка на нее уменьшается, плоская стопа пружинить не может, поэтому со временем она все больше деформируется под тяжестью тела. С годами косточки на ноге становятся все заметнее, пальцы "расползаются", и через какое-то время женщина сталкивается с тем, что ни одна обувь ей уже не подходит. Во всех ботинках и туфлях ноги чувствуют себя как в деревянных колодках, ноют и болят.

Сейчас есть несколько способов избавиться от плоскостопия оперативным путем. Но опасность возникновения рецидивов существует, так как чаще всего убирают следствие, а не причину. То есть шишку вырезают, но строение стопы, сухожилия и мышцы остаются в том же положении.

Тем не менее доктор Яковлев дал несколько рекомендаций читателям NewsInfo: "Один из факторов, усугубляющих плоскостопие, - лишний вес. Масса тела ложится на стопы тяжким грузом, они "сплющиваются" от этого еще больше. Плюс, как уже неоднократно говорилось всеми врачами, пристрастие наших женщин к дешевой обуви. Ботинки, не снабженные специальными стельками, калечат ноги. У хороших ботинок должна быть длительная гарантия и все сертификаты соответствия. В качестве профилактики можно посоветовать массаж и прогулки босиком в теплое время года. Если женщине не удается подобрать себе удобную обувь, ей нужно обратиться к врачу, чтобы он прописал ей подходящие стельки".

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