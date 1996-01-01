Власти готовятся к гриппу

В этом году медики предсказывают, что эпидемия гриппа начнется на месяц раньше обычного срока. Уже к началу декабря грипп придет на территорию Приморья.

По словам руководителя краевого центра вакцинопрофилактики Елены ИБРАГИМОВОЙ, власти уже готовы к такому повороту событий. В этом году из краевого бюджета по программе "Вакцинопрофилактика" выделено около 3 млн рублей на приобретение отечественной вакцины "Гриппол". В общей сложности приобретено почти 34 тысячи дозы препарата.

Это дает надежду, что большинство жителей Приморья смогут избежать заражения этим весьма опасным заболеванием. Ведь медицинские специалисты по-прежнему считают прививку наиболее эффективной мерой защиты от заболевания. Она способна защитить от гриппа до 90% здоровых детей и взрослых и 50-60% человек - с хроническими заболеваниями.