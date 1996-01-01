Готовим кожу к зиме

От того, как тщательно вы проведете очистку кожи осенью, зависят ее внешний вид и состояние зимой

Рассказывает косметолог-дерматолог Светлана Дядилина.

- Как очистить кожу в домашних условиях?

- Наиболее эффективно распаривание. Паровая ванна хорошо очищает поры кожи от скопившегося жира и загрязнения. Она улучшает кровоснабжение, усиливает потоотделение и секрецию сальных желез. Кожа увлажняется и размягчается, делается более эластичной, морщины - менее заметными. А значит, эта процедура способствует оздоровлению и омоложению кожи лица. Еще Авиценна считал паровые ванны великолепным гигиеническим средством. Особенно полезны они женщинам с угреватой и прыщавой кожей, поскольку влажное тепло открывает поры. Разогретая, распаренная кожа очень хорошо потом впитывает кремы, маски, масла.

- Как правильно проводить паровую ванну?

- Сначала кожу тщательно умывают. Сухую смягчают кремом, на жирную наносят камфорное или другое косметическое мыло. Комбинированную или склонную к дерматозам кожу надо обязательно промокнуть перед тем, как смазать кремом. Если у вас нет портативного распаривателя, то используйте обычную кастрюлю. Налейте в нее горячую воду, поставьте на стол или тумбочку, наклоните голову и накройтесь полотенцем так, чтобы пар не выходил слева и справа. Расстояние от поверхности воды до лица должно быть не менее 20 см.

Время процедуры: для сухой кожи - не более 5 минут раз в три месяца, для нормальной - не более 15 минут раз в месяц и для жирной - не более 20 минут 1-2 раза в неделю.

Можно использовать отвары трав - ромашки, календулы, чистотела из расчета 1 столовая ложка на стакан воды при жирной коже и пол-ложки при чувствительной. Воспаленную и легкораздражимую кожу можно успокоить паровой ванной с липовым цветом, ромашкой или чередой.

- Может ли такая процедура принести вред?

- Противопоказания к распариванию - гипертония, бронхиальная астма, розацеа, болезни сердца и сосудов, излишнее оволосение на лице, дерматозы в стадии обострения и сосудистые "звездочки", при условии, что их на лице много. Для очищения кожи не обязательно делать только паровые ванны. Можно использовать и фруктовые кислоты, осень - самое благоприятное для них время. Отшелушивающий эффект в этом случае достигается за счет действия ферментов.

- Можно ли заменить кислоты домашними средствами?

- Осенью - да. Многие свежие фрукты и овощи - яблоки, виноград, помидоры, апельсины - содержат большое количество полезных кислот. Ими можно протирать лицо, делать очищающие маски. А если мякоть фруктов смешать с протертыми в кофемолке скорлупой орехов, зернами кофе или злаков, то получится прекрасный домашний скраб для лица и тела. Только не переусердствуйте и не натирайте им кожу до покраснения. Отшелушивающие средства можно наносить только легкими массажными движениями.