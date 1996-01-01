www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Готовим кожу к зиме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

От того, как тщательно вы проведете очистку кожи осенью, зависят ее внешний вид и состояние зимой

Рассказывает косметолог-дерматолог Светлана Дядилина.

- Как очистить кожу в домашних условиях?

- Наиболее эффективно распаривание. Паровая ванна хорошо очищает поры кожи от скопившегося жира и загрязнения. Она улучшает кровоснабжение, усиливает потоотделение и секрецию сальных желез. Кожа увлажняется и размягчается, делается более эластичной, морщины - менее заметными. А значит, эта процедура способствует оздоровлению и омоложению кожи лица. Еще Авиценна считал паровые ванны великолепным гигиеническим средством. Особенно полезны они женщинам с угреватой и прыщавой кожей, поскольку влажное тепло открывает поры. Разогретая, распаренная кожа очень хорошо потом впитывает кремы, маски, масла.

- Как правильно проводить паровую ванну?

- Сначала кожу тщательно умывают. Сухую смягчают кремом, на жирную наносят камфорное или другое косметическое мыло. Комбинированную или склонную к дерматозам кожу надо обязательно промокнуть перед тем, как смазать кремом. Если у вас нет портативного распаривателя, то используйте обычную кастрюлю. Налейте в нее горячую воду, поставьте на стол или тумбочку, наклоните голову и накройтесь полотенцем так, чтобы пар не выходил слева и справа. Расстояние от поверхности воды до лица должно быть не менее 20 см.

Время процедуры: для сухой кожи - не более 5 минут раз в три месяца, для нормальной - не более 15 минут раз в месяц и для жирной - не более 20 минут 1-2 раза в неделю.

Можно использовать отвары трав - ромашки, календулы, чистотела из расчета 1 столовая ложка на стакан воды при жирной коже и пол-ложки при чувствительной. Воспаленную и легкораздражимую кожу можно успокоить паровой ванной с липовым цветом, ромашкой или чередой.

- Может ли такая процедура принести вред?

- Противопоказания к распариванию - гипертония, бронхиальная астма, розацеа, болезни сердца и сосудов, излишнее оволосение на лице, дерматозы в стадии обострения и сосудистые "звездочки", при условии, что их на лице много. Для очищения кожи не обязательно делать только паровые ванны. Можно использовать и фруктовые кислоты, осень - самое благоприятное для них время. Отшелушивающий эффект в этом случае достигается за счет действия ферментов.

- Можно ли заменить кислоты домашними средствами?

- Осенью - да. Многие свежие фрукты и овощи - яблоки, виноград, помидоры, апельсины - содержат большое количество полезных кислот. Ими можно протирать лицо, делать очищающие маски. А если мякоть фруктов смешать с протертыми в кофемолке скорлупой орехов, зернами кофе или злаков, то получится прекрасный домашний скраб для лица и тела. Только не переусердствуйте и не натирайте им кожу до покраснения. Отшелушивающие средства можно наносить только легкими массажными движениями.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru