Как жгучей брюнетке превратиться в блондинку

Горя желанием перекрасить волосы, мы покупаем понравившуюся нам краску и наносим ее на волосы. Моем голову и... охаем от ужаса: цвет получился жуткий, абсолютно не такой, как планировался. Да и волосы выглядят неживыми...

Знакомая ситуация? Чтобы краска для волос не преподносила нам больше неприятных сюрпризов, воспользуйтесь советами специалистов.

1. Отдайте предпочтение продукции известных фирм. Возможно, она стоит дороже, чем краски непонятного происхождения, но, как известно, скупой платит дважды. Ведь "левая" продукция запросто может сжечь кожу головы, повредить волосы и вызвать аллергию.

2. Если вы любите экспериментировать со своей внешностью, часто меняя цвет волос, совершенно необязательно покупать стойкие краски - вам идеально подойдут оттеночные средства. Они не только не вредят волосам, но и подлечивают их, укрепляя структуру волос и придавая им блеск. С помощью оттеночных красок вы можете дать волю фантазии и экспериментировать, сколько душа пожелает. Оттеночное средство "сползает" с волос после того как вы 6-8 раз помоете голову. После чего у вас снова открывается простор для творчества.

З. Если ваша цель - превратиться из жгучей брюнетки в нежное белокурое создание, вам не обойтись без отбеливающей краски. Отбеливающие краски частично или полностью удаляют пигмент с волос, а значит, осветляют или обесцвечивают волосы. Их используют только когда требуется кардинально изменить цвет волос. Однако если ими злоупотреблять, может нарушиться структура волос. Поэтому никогда не держите их дольше, чем указано в инструкции, иначе волосы будут напоминать мочалку.

Если ваши волосы тусклые и секущиеся, попробуйте краску для осветления, в которую входят растительные компоненты. Они оказывают на волосы максимально щадящее воздействие. Такие краски в состоянии осветлить волосы на два-три тона, а поэтому им вполне "по зубам" даже темно-русые волосы.

4. Если вы любительница стойких красок, остановите свой выбор на красках с низким содержанием аммиака. Вы не пожалеете, ведь процесс окраски будет исключительно приятным: ни резкого запаха, приводящего в полуобморочное состояние, ни жжения кожи головы.

5. После того как вы нанесли краску, не закрывайте волосы целлофановым пакетом! Волосы должны "дышать". В противном случае вы можете сжечь и корни волос, и кожу головы. "Парник" нужен только для красок естественного происхождения (хны и басмы): краска тогда глубже проникает в структуру волос, обеспечивая более устойчивый цвет.

6. Если в целом краска сохранилась на волосах, но "вылезли" корни, ваша задача - закрасить в первую очередь корни. Нанесите на них краску и примерно за пять минут до окончания времени воздействия распределите оставшуюся краску по всей длине волос.

7. Всегда строго придерживайтесь инструкции и не подсыпайте в краску недостающие, на ваш взгляд, ингредиенты. Это абсолютно не праздный совет, так как и в наши дни находятся такие дамы, которые решают, что неплохо бы добавить в краску пару-тройку таблеток перекиси водорода - "чтоб покрепче взяло". Результат в таком случае - только на вашей совести.

8. Выбирайте оттенок краски, предварительно определившись с преобладающим цветом ваших волос. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если вы посмотрите на свои волосы в лучах солнечного света, вы увидите, что они имеют определенный оттенок: красный, желтый или синий. Рассмотрели? Выяснив преобладающий цвет, вам будет легче сделать правильный выбор при покупке краски. Ведь почему-то мало кто из нас задумывается, что при окрашивании цвет краски смешивается с пигментом волос, что порой дает самые непредсказуемые оттенки. Например, ваши волосы желтоватые, а вы захотели стать пепельной блондинкой. Намазавшись пепельной краской, вы, скорее всего, получите зеленоватый цвет волос. А все потому, что пепельный "накладывается" на желтый и получается зеленый оттенок.

9. Если ваши волосы "устали" от бесконечных "химий" и "перекрасок", дайте им отдохнуть какое-то время или воспользуйтесь красками естественного происхождения (хной и басмой). Они благотворно воздействуют на волосы и кожу головы, нормализуют работу сальных желез и приостанавливают процесс выпадения волос.

10. Не забудьте, что окрашенные волосы нуждаются в дополнительном уходе, поэтому почаще наносите на них питательные бальзамы, а также лечебные маски, которые можно приготовить и самостоятельно.