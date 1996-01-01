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Возьмите в рейс витамины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Здравствуйте, доктор Ивляков! Прочитал вашу статью в "Лечебнике" и хочу задать вопрос. Многие наши рыбаки страдают повышенным содержанием сахара в крови. Это и понятно - малоподвижный образ жизни, повышенный вес, ведь рыбаки уходят в рейс порой на 5-6 месяцев. На наших судах работают высококвалифицированные медики, на судовые аптеки мы денег не жалеем. Но что бы вы посоветовали из трав взять с собой в рейс для профилактики и оздоровления? С уважением, Виктор МАКАРОВ, ОАО "ТУРНИФ", зам.исполнительного директора по флоту.

Уважаемый Виктор Вячеславович!

Прежде всего женьшень, элеутерококк. С элеутерококком ясно - есть заводской достаточно качественный экстракт его корня (правда, смесь корней, листьев, стеблей элеутерококка работает практически в два раза сильней, чем один только корень). Что же касается женьшеня, то если вам удалось приобрести этот корень, обычно 40-50 г в сыром весе, его следует измельчить, залить 0,5 литра разбавленной вдвое водкой, настаивать 2-3 недели в темном месте. Затем пить настойку по столовой ложке 3 раза в день. Для тех, у кого диабет, существует простая эффективная пропись - отвар из равных частей семян льна, створок фасоли, листьев черники и овсяной соломы (одна столовая ложка на стакан кипятка, выпивать в течение дня). В любом случае сборы через месяц-полтора нужно менять, чтобы организм к ним не привыкал. Вы спрашиваете, что желательно взять с собой в рейс для профилактики и оздоровления. У меня есть некоторые основания с большой долей скепсиса относиться к синтетическим витаминам. Независимо от страны изготовления и красочности упаковки. У нас их глотают десятки миллионов людей. Конечно, это лучше, чем ничего, однако 80-95% населения страны испытывают хронический недостаток витамина С. Эффективней и надежней, чем природные витамины, вряд ли что можно найти. Было бы хорошо взять с собой запас замороженной смородины. Еще лучше - заморозить облепиху - лучшего концентратора провитаминов и витаминов еще не обнаружено.

Рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ (dersukavalerovo@mail.ru), консультант по лекарственным растениям. В 1979 году начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень - феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта. Ученик профессора Брехмана.

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