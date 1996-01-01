Хирург Дмитрий Цветков: Не шутите с родинками

Родинки, бородавки, сосудистые звездочки могут стать причиной очень серьезных проблем со здоровьем

Мелочь, а неприятно

Вы можете представить себе восьмирукую индуистскую богиню Кали, пляшущую огненный танец в пестром сари, без родинки на лбу, символизирующей третий глаз? От такой, с позволения сказать, богини с негодованием отвернулись бы не только брахманы, но и все трудящиеся индийские массы. Родинка над переносицей в индийской культуре - это и символ красоты, и знак мудрости и связи с высшими духовными сферами. Однако родинка, невус, может стать не только украшением или, напротив, косметическим дефектом, но и причиной злокачественных заболеваний кожи. Рассказывает хирург Краевого клинического центра охраны материнства и детства Д.В. Цветков:

- Следует обращать внимание на невусы, которые располагаются на так называемых трущихся частях тела: в области шеи - там, где происходит соприкосновение с воротником, в области бюстгальтера, трусов, подмышечных впадин, внутренней стороны бедер. Опасны и невусы, расположенные на открытых частях тела, которые начали расти или стали доставлять неприятные ощущения. Их обязательно необходимо удалять.

Гипнозом по бородавкам

- Дмитрий Владимирович, известно, что родинки и родимые пятна - это, как правило, врожденные дефекты кожи. А от чего появляются бородавки?

- Обязательным условием клинического проявления вируса, вызывающего появление бородавки, является иммунодефицит - неважно первичный или, вследствие какого-либо другого патологического состояния, вторичный. Но если появились бородавки, надо искать нарушение иммунитета.

- То есть появление бородавки - это показание для обследования иммунологического статуса?

- В большинстве случаев именно так.

- Почему тогда в некоторых справочниках бородавки рекомендуется лечить помимо прочего гипнозом?

- Есть всякие народные поверья на этот счет, но доподлинно известно, что при введении человека в гипноз возможна и коррекция его общей толерантности, сопротивляемости разным инфекциям, в том числе и вирусу папилломы. Ведь уровень активности иммунитета напрямую связан с состоянием эффективности регуляции центральной нервной системы. Так что традиционное использование гипноза как одного из средств терапии можно рассматривать именно с этих позиций.

Удалим без боли

- Какие методы применяются для удаления бородавок, родинок, кондилом, гемангиом?

- Мы начинаем лечение с наиболее щадящих, консервативных вариантов, часто они приносят быстрый положительный эффект. Можно использовать прижигание ляписом, нитратом серебра. Термин "прижигание" не должен вводить вас в заблуждение, мы подразумеваем под ним простое нанесение лекарства на поверхность бородавки. Нитрат серебра определенной концентрации как бы выжигает измененную ткань изнутри, не затрагивая здоровые ткани. Рекомендуем использование препарата "Суперчистотел". Тем не менее не всегда эти способы приводят к излечению, тогда приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Оптимальным считается электрокоагуляция, причем, как правило, достаточно одной процедуры.

- Электрокоагуляция - то есть выжигание током. Это болезненно?

- Электрокоагуляция применяется под местной анестезией, с использованием современных анестетиков. Пациенту процедура совершенно не причиняет боли или иных неприятных ощущений.

- Рецидив, повторное появление бородавки на том же месте возможны?

- Если процедура проведена качественно, полностью удалено инородное образование из кожи, то рецидив, как правило, не возникает. А вот рядом с местом первичного очага, если не проводилась коррекция иммунного статуса, повторное возникновение бородавки возможно.

- В каких местах на поверхности тела чаще всего возникают бородавки?

- Их излюбленное место - кисти рук, у папиллом - область шеи.

- Косметический дефект на коже остается после удаления?

- Остается беловатое или розовое пятнышко или точка, которые постепенно становятся менее заметными или исчезают полностью. Видимые последствия электрокоагуляции проходят в течение двух недель.

Итак, как следует из рассказа хирурга, маленькие дефекты кожи порой могут обратиться для нас большими серьезными проблемами. Поэтому, расчесав родинку, расковыряв случайно маленький, неприметный бугорок за ухом, испытывая несильный, но постоянный дискомфорт от ладонной бородавки, не поленитесь показаться специалисту. Береженого Бог бережет. Своевременная консультация, удаление позволят избежать серьезных осложнений вашего здоровья и улучшить внешность.