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Стать красивой и не разориться
Ситуация, когда не хватает денег на хорошую косметику, знакома очень многим женщинам. Между тем, сохранить то хорошее, что дала нам природа, можно и минимумом косметических средств. Главное, чтобы этот минимум был правильно подобран и применялся вами регулярно. И это особенно актуально в тех случаях, когда мы стеснены в денежных средствах.
Если возможности вашего бюджета оставляют желать лучшего, то попробуйте воспользоваться советами, составленными на основе опыта многих женщин, которые тоже испытывали в свое время материальные трудности и, тем не менее, заботились о себе.
1. Забудьте на время о салонах красоты, если это удовольствие вам явно не по карману, так как эффективный результат можно получить лишь при прохождении полного курса косметических процедур.
2. Не увлекайтесь изучением модных дорогостоящих журналов о моде и красоте. Вы можете просто растеряться в этом море информации и получить стресс от осознания того, что большинство "средств красоты" для вас сейчас недоступно.
3. Определите, какие зоны вашего тела являются наиболее проблемными, и большую часть времени старайтесь уделять уходу за ними.
4. Никогда не откладывайте на потом заботу о своей коже, объясняя это нехваткой времени и денег. Гораздо проще и дешевле приостановить процесс увядания, чем потом с ним бороться.
5. Не пренебрегайте "домашними" рецептами масок и лосьонов. Они не менее эффективны, чем дорогостоящие импортные средства. Например, лосьон для лица можно заменить кубиками льда, приготовленными из отвара лекарственных трав - ромашки, календулы, липового цвета, петрушки.
Отеки на лице хорошо снимаются маской из сырого тертого картофеля. А 20-минутная маска из теплого пюре сваренной в молоке картошки не только снимет усталость, но и разгладит морщины. Очень эффективно очищает кожу маска из разведенных в молоке до консистенции густой сметаны 20 граммов дрожжей. Такую маску снимают после ее подсыхания круговыми движениями пальцев.
6. Не экономьте на своем лице и пореже экспериментируйте на нем. Особенно если вы склонны к аллергии. Выбирая крема, не стоит руководствоваться принципом "лучшие средства те, что изготовлены на основе натуральных компонентов". Это утверждение верно лишь отчасти, поскольку и натуральные компоненты могут вызвать такую аллергическую реакцию, от которой вы долго еще будете лечиться у дерматолога. К тому же такие крема гораздо быстрее портятся либо содержат консерванты искусственного происхождения, тоже способные стать причиной сыпи и раздражений.
7. Каждый раз после утреннего и вечернего душа увлажняйте и смягчайте полностью все тело любым питательным лосьоном или молочком. Сухую кожу локтей, колен и пяток хорошо смягчать подогретым растительным маслом.
8. Берегите свои руки. Ведь чаще всего именно они выдают наш возраст, и это при том, что заботиться о них на самом деле проще и дешевле всего. Достаточно привыкнуть выполнять всю домашнюю работу в резиновых перчатках на хлопковой основе, постоянно смазывать руки любым, даже не обязательно дорогим кремом и раз в неделю делать питательные масляные или парафиновые ванночки для смягчения кожи.
9. Примерно то же можно сказать и о нашей шее - она подчас выдает вовсе не возраст, а элементарное невнимание к ней. Совсем не обязательно расходовать на шею дорогой крем от морщин. Очень хороши для ухода за ней:
- масляные компрессы из подогретого в горячей воде оливкого масла, которые можно делать курсом (через день в течение месяца);
- контрастные компрессы - поочередное прикладывание к шее салфеток, смоченных горячей и холодной водой (после такой десятиминутной процедуры нужно смазать кожу кремом);
- компресс из самого простого дрожжевого теста, который наносится на 20-30 минут ежедневно или через день, укрепляет, питает кожу, разглаживает морщины и активизирует обменные процессы.
10. Для ухода за волосами тоже очень хорошо подходят народные средства - укрепляющие маски, травяные ополаскивания. А вот на шампунях и бальзамах лучше все-таки не экономить и мыть волосы не реже чем через день, даже если у вас сухие волосы.
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