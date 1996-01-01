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Скажи мне, что ты ешь. А я скажу, чем ты... болен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Величайший врач Гиппократ справедливо почитал пищу лекарством, а человеческий организм - своеобразной аптекой, способной составлять из того, что мы едим, и исцеляющие препараты, и яды. Прислушайтесь к себе! Обратите внимание на продукты, к которым вас влечет "неведомая сила". Возможно, это сигнал нездоровья.

Попробуйте съесть целиком лимон! Не каждый способен на такой "подвиг". Есть "чемпионы", которые играючи справляются с целой вазой лимонов! Не восхищайтесь таким "героизмом". Возможно, у человека проблемы с желчным пузырем и печенью. Пристрастие к обычной белокочанной капусте говорит о том, что вам следует обратить внимание на состояние кишечника.

Любителям яиц не хватает жира, содержащегося в желтке, и, как ни странно, холина, который растворяет жир и холестерин.

Употребляемые в огромных количествах оливки, маслины свидетельствуют не только о недостатке в организме соли, но и том, что не все в порядке с щитовидной железой. Любители мороженого даже в холода стремятся насладиться этим лакомством. Однако истинная причина - недостаток кальция. То же самое побуждает взрослого человека постоянно включать в свой рацион молоко. Однако это может быть вызвано не только дефицитом кальция, но и потребностью организма в таких аминокислотах, как триптофан, лейцин, лизин. Кстати, триптофан весьма полезен возбудимым людям с истощенной нервной системой, переживающим стрессы, так как обладает достаточно сильным успокаивающим действием.

Замечательный фрукт - яблоки. Но если кто-либо ест их без меры, 2-3 кг "за один присест", то, вероятно, дело в повышенном уровне холестерина. Организм производит самоналадку, так как кальций, магний, фосфор, калий, в полном наборе содержащиеся в яблоках, помогают снижению уровня холестерина, после чего человек начинает испытывать чувство комфорта.

Сходные ощущения появляются и у сердечников, так как "яблочные" минеральные вещества и аминокислоты помогают ритмичной работе сердечной мышцы.

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