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Начальник не оплачивает больничный лист
"Работодатель отказывается оплатить мне больничный лист. Что делать? - Светлана Г., г.Владивосток.
- Каждый работник имеет право в соответствии со ст. 183 Трудового кодекса РФ на выплату пособия по временной нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности как один из видов социальных страховых рисков предусмотрен Федеральным законом от 16.07.1999 №165-ФЗ "Об обязательном социальном страховании". В соответствии с данным законом работодатель (страховщик) обязан застраховать работника предприятия в установленном порядке.
При наступлении страхового случая (нетрудоспособности) работник предоставляет работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), на основании которого работодатель производит исчисления размера пособия нетрудоспособности и за счет средств фонда социального страхования выплачивает его работнику.
Однако бывают случаи отказа работодателя выплатить пособие по временной нетрудоспособности. С чем это связано? К сожалению, далеко не всегда работодатель заключает с работниками трудовой договор. Или с работником заключен договор гражданско-правового характера, или вообще какой-либо договор отсутствует.
В первом случае на работника данные социальные гарантии не распространяются.
Во втором случае работодатель, скорее всего, не производит начисление заработной платы соответственно уплате единого социального налога, тем самым нарушая трудовое и налоговое законодательство РФ. В таком случае работнику необходимо в судебном порядке доказывать факт допуска его к работе с согласия работодателя, заставить заключить трудовой договор и предоставить все социальные гарантии.
В случае, если между работодателем и работником заключен трудовой договор и работодатель уклоняется от выплаты пособия по временной нетрудоспособности, нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением и приложить к нему листок нетрудоспособности. Кстати, с 1 августа 2005 года к оплате принимаются больничные листы нового образца (зеленого цвета). При подаче заявления на вашем экземпляре необходимо будет сделать отметку в принятии его работодателем.
Если работодатель отказывается выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, он обязан предоставить работнику мотивированный письменный отказ, который, в свою очередь, работник может обжаловать.
Но, как правило, работодатели письменно свои неправомерные действия не отражают.
Несмотря на это, так же, как и в случае письменного отказа, работник имеет права защищать свои интересы (в соответствии со ст. 352 ТК РФ), обратившись в органы федеральной инспекции труда либо в профсоюз. Индивидуальные трудовые споры в соответствии со ст. 382 ТК РФ рассматриваются комиссией по трудовым спорам (при наличии ее в организации) и судом.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
На вопросы наших читателей отвечают юристы юридической фирмы "Балахнина и партнеры" Ольга Игнатьева и Валерий Малыхин.
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